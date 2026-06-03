Як правильно поливати огірки / © Associated Press

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Огірки заслужено вважаються однією з найпопулярніших літніх культур. Вони швидко ростуть, активно родять і не вимагають надто складного догляду. Проте до режиму поливу ця культура ставиться особливо вимогливо, про це розповіло видання Martha Stewart.

Неправильне зволоження може спровокувати низку проблем, від уповільненого розвитку до викривлених плодів і в’янення листя. Саме тому підтримання стабільної вологості ґрунту є одним із головних факторів успішного вирощування.

Коли найкраще поливати огірки

Фахівці рекомендують поливати огірки вранці, адже ранковий полив дозволяє рослинам увібрати достатню кількість вологи ще до настання спеки. Крім того, якщо листя випадково намокне, воно встигне висохнути протягом дня.

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Вечірній полив менш бажаний. Волога, яка залишається на листках уночі, створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань.

Скільки води потрібно огіркам

У середньому огіркам необхідно від 25 до 50 мм опадів або поливу на тиждень. Втім, універсальної формули не існує. Частота поливу залежить від погодних умов, типу ґрунту та способу вирощування.

У спекотну погоду, на піщаних ґрунтах, високих грядках або у контейнерах рослини можуть потребувати щоденного поливу чи через день. Якщо ж літо прохолодніше, а ґрунт важкий та добре утримує вологу, поливати можна рідше.

Головне правило — земля має залишатися рівномірно вологою, але не заболоченою.

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Від чого залежить частота поливу

С онце. Огірки люблять сонячні ділянки та найкраще ростуть за 6–8 годин прямого сонячного світла на день. Саме сонце забезпечує активний фотосинтез, формування великого листя та рясне плодоношення. Але є й зворотний бік, адже чим більше сонця отримує рослина, тим швидше випаровується волога. Садівники радять у регіонах із дуже спекотним літом забезпечувати легке притінення у другій половині дня. Це допоможе зменшити потребу у поливанні.

Тип ґрунту . Не всі ґрунти однаково утримують воду. Піщані та кам’янисті ґрунти швидше висихають, тому огірки на таких ділянках потребують частішого поливу. Натомість глинисті ґрунти та ґрунти з високим вмістом органічних речовин довше зберігають вологу. Найкращим варіантом для огірків вважається добре дренований ґрунт із великою кількістю компосту чи перегною.

Температура та вологість повітря . У спекотні літні дні потреба огірків у воді неабияк зростає. Коли температура наближається до +32°C і вище, рослини часто потребують щоденного поливу чи через день. Важливу роль відіграє й вологість повітря. У сухому кліматі ґрунт висихає швидше, тому поливати доводиться частіше, ніж у регіонах із підвищеною вологістю.

Контейнери та горщики . Огірки дедалі частіше вирощують на балконах і терасах у контейнерах. Однак варто пам’ятати, що земля у горщиках висихає значно швидше, ніж на відкритій грядці. Чим менший контейнер, тим частіше доведеться поливати рослину. До того ж огіркам потрібен достатній простір для розвитку кореневої системи.

Сорт рослини . Не всі огірки мають однакові потреби. Кущові сорти мають компактнішу кореневу систему та швидше висихають, тому потребують частішого поливу. Плетисті сорти формують глибше коріння та після укорінення можуть легше переносити короткочасну посуху.

Мульча. Мульчування залишається одним із найефективніших способів збереження вологи. Солома, компост або навіть скошена трава охолоджують ґрунт, сповільнюють випаровування води та покращують структуру землі. У результаті, чим більше мульчі, тим рідше доведеться братися за лійку.

Як правильно поливати огірки

Не менш важливо і як саме поливати огірки. Експерти радять спрямовувати воду безпосередньо під корінь. Найкраще працюють крапельне зрошення чи спеціальні шланги для повільного поливу.

Полив зверху по листю небажаний. Він може спричинити сонячні опіки листків і збільшити ризик розвитку борошнистої роси та інших грибкових хвороб.

Ґрунт має промокати на глибину приблизно 15–20 см. Саме такий глибокий полив стимулює формування сильної кореневої системи. Натомість частий поверхневий полив робить коріння слабшим і вразливішим до пересихання.

Як зрозуміти, що води забагато

Багато городників помилково вважають, що зів’яле листя завжди свідчить про нестачу вологи. Насправді це може бути ознакою перезволоження.

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Якщо ґрунт постійно мокрий, коріння починає страждати від нестачі кисню. У результаті листя жовтіє, ріст сповільнюється, а нові пагони майже не з’являються. Додатковим сигналом можуть бути м’які стебла та ознаки кореневої гнилі.

Перед черговим поливом рекомендується перевіряти верхні 5–7 см ґрунту, якщо вони ще вологі, полив можна відкласти.

Як розпізнати нестачу вологи

За дефіциту води листя втрачає пружність, краї можуть скручуватися та підсихати. Якщо після поливу рослина швидко відновлюється, причина була саме у нестачі вологи. Якщо ж листя залишається млявим, варто шукати інші проблеми. Також про нерегулярний полив можуть свідчити деформовані плоди та повільне зростання рослини.

Огірки дуже чутливі до різких коливань вологості, тому стабільний режим поливу без тривалих пересихань і надмірних заливань напряму впливає на якість майбутнього врожаю.

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