Поливати щодня чи ні: як доглядати за вуличними рослинами у спеку, щоб вони вижили та розквітли

Ми п’ємо більше води, щоб уникнути зневоднення і те саме стосується наших зелених улюбленців. Але чи варто поливати рослини щодня у спеку, пояснило видання Woman&Home та розповіло, як знайти баланс між достатнім зволоженням і ризиком перезаливання.

У спекотну погоду поливати треба частіше, але все залежить від типу ґрунту, віку рослин і місця їхнього зростання.

Молоді рослини та розсада — потребують щоденного поливу у спеку, адже їхні корені ще слабкі та швидко пересихають.

Дорослі, добре вкорінені рослини — у спеку зазвичай достатньо поливати раз на 2–3 дні, якщо ґрунт середньої щільності, раз на 4–5 днів — для звичайного садового ґрунту та раз на 6–8 днів — якщо ґрунт глинистий.

Особливої уваги потребують рослини у контейнерах і кашпо — через обмежений об’єм ґрунту вони швидше втрачають вологу, тому іноді потребують щоденного поливу.

Як перевірити, чи настав час поливати

Простий тест: занурте палець у землю до рівня кісточок. Якщо ґрунт сухий на всій глибині — час давати води.

Порада: поливайте глибоко під корінь, а не лише поверхню, щоб волога дійшла до глибинних коренів.

Чи варто поливати після дощу

Ні, якщо дощ був рясний. Природні опади часто проникають глибше, ніж звичайний полив, тож додаткова вода може призвести до застою вологи, гниття коренів чи грибкових хвороб. Щоб переконатися, перевірте ґрунт на глибині 1–2 см, якщо він вологий — поливати не треба.

Коли поливати

Час поливу має велике значення:

Ранок — ідеальний варіант, адже температура ще низька, волога встигає ввібратися, а випаровування мінімальне.

Ранній вечір — другий за ефективністю варіант, але є ризик появи слимаків, равликів і грибкових хвороб.

Середина дня — найгірший час, бо більша частина води випаровується та не досягає коренів.

Поради

Глибокий, але рідший полив — стимулює рослини розвивати глибоку кореневу систему.

Мульчування (шар соломи, кори, тирси чи декоративного каміння) допомагає зменшити випаровування та зберегти ґрунт прохолодним.

Переставте горщики у тінь у найспекотніший час доби.

Використовуйте гідрогель або спеціальні гранули, які утримують вологу.

Збирайте дощову воду для поливу — це екологічно та корисно для рослин.

Найвразливіші у спеку — саджанці, розсада та пересаджені рослини. Їх треба поливати особливо ретельно, адже вони ще не мають розгалуженої кореневої системи, здатної самостійно добувати вологу з глибини.

У спеку рослини потребують більше уваги, але щоденний полив потрібен не всім. Орієнтуйтеся на вік рослин, тип ґрунту, спосіб садіння та рівень вологості землі. А головне — поливайте у правильний час і правильним способом, щоб кожна крапля води принесла максимальну користь.