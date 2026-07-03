Помідорам підходить електрична зубна щітка: незвичний лайфгак, який допоможе подвоїти врожай

Помідорам підходить електрична зубна / © lady.tsn.ua

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Вирощування томатів цього року стало справжнім трендом. І не дивно, адже вони невибагливі, чудово ростуть навіть на невеликих ділянках, балконах або терасах і здатні дарувати щедрий врожай. Водночас навіть найміцніші кущі іноді потребують невеликої допомоги, щоб кожна жовта квітка перетворилася на соковитий плід.

Окрім правильного поливу та своєчасного обрізання пагонів, існує ще один простий спосіб стимулювати родючість. Саме він останнім часом став вірусним у соцмережах.

За інформацією видання Woman&Home, дедалі більше садівників використовують для запилення томатів електричну зубну щітку.

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Блогерка Венді розповіла про цей спосіб у своєму Instagram. Вона пояснила, що потрібно лише обережно прикласти увімкнену електричну зубну щітку до квіток томата. Легка вібрація допомагає пилку звільнитися та потрапити на маточку, завдяки чому квіти перетворюються на плоди.

За словами Венді, такий метод нібито дозволяє отримати у два-три рази більше помідорів.

Насправді сама ідея ручного запилення зовсім не нова. Томати належать до самозапильних рослин, але це не означає, що кожна квітка гарантовано сформує плід. Навіть якщо у вашому саду росте багато медоносних рослин, не кожну квітку відвідає бджола, джміль або метелик. Через це частина квіток просто засихає та опадає.

Саме тому ручне запилення значно підвищує шанси на хороший урожай. Для цього навіть існують спеціальні інструменти, які продаються у садових магазинах. Вони недорогі та стануть у пригоді, якщо електричної зубної щітки під рукою немає.

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Втім, купувати спеціальні пристрої зовсім не обов’язково. Аналогічного ефекту можна досягти й вручну. Ще одна садівниця Кетрін, радить просто легенько постукувати по суцвіттях томатів. Томати — самозапильні рослини, тож легке струшування допомагає пилку рівномірно розподілитися та збільшити кількість плодів.

Такий спосіб стане у пригоді тим, хто прагне заощадити, бо звичайного легкого постукування пальцями чи рукою часто буває достатньо, щоб допомогти рослині.

Однак навіть найефективніше запилення не замінить правильного догляду. Щоб томати тішили великими та соковитими плодами, важливо регулярно їх поливати. Саме достатня кількість вологи безпосередньо впливає на розмір майбутнього врожаю.

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