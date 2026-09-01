Помідори ще цвітуть, але не завʼязуються: 5 кроків, які можуть врятувати врожай до закінчення сезону

Квіти помідорів / © ТСН

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Якщо ви насолоджувалися стиглими помідорами з лози весь сезон, а потім раптово веселощі припиняються, є привід для занепокоєння. Помідори можуть бути вибагливими, і якщо чогось бракує в догляді за ними або в довкіллі, рослина стримується. Якщо ваш помідор цвіте, але не плодоносить, є кілька поширених причин цього та способів виправити це, поки не закінчився сезон.

Що треба зробити, розповідає GardeningKnowHow.

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Підтримка здоров’я ваших помідорів за допомогою належного догляду має допомогти відновити виробництво плодів. Але в цю пору року конкретні причини можуть відрізнятися.

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Як перетворити квіти помідорів на плоди

Після розгляду можливих причин відсутності зав’язування плодів, є кілька завдань, які ви можете виконати просто зараз, щоб розв’язати проблеми до закінчення сезону та забезпечити собі величезний урожай.

Тримайте рослини в прохолоді

Якщо у вас постійно спекотна погода, ваші рослини помідорів можуть зазнати теплового стресу та спричинити опадання квітів до зав’язування плодів. Але ви можете знизити температуру на цілих 10 градусів, додавши тканину для затінення у свій сад.

Ви можете використовувати світле простирадло, віконну сітку, тканину для покриття рядів або затінювальну тканину, яка пропускає певний відсоток світла, а також забезпечує захист від ультрафіолету. Прикріпіть її до боку, що звернений на захід, а також покладіть трохи тканини поверх верхівки рослини, щоб затінити полуденне сонце. Ви можете залишити її, поки не мине спека, або розміщувати її щодня вдень.

Якщо у вас немає мульчі навколо помідорів, ви можете зробити це зараз, щоб зберегти вологу та охолодити ґрунт. Використовуйте деревну тріску, солому, скошену траву або подрібнене листя та наносьте шар товщиною 5-8 см. Також переконайтеся, що ви регулярно поливаєте рослини, щоб ґрунт не пересихав.

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Поливайте добре

Якщо температура помірна, переконайтеся, що ви правильно поливаєте помідори. Два-три глибокі поливання краще, ніж щоденне неглибоке. Глибоке поливання сприяє розвитку глибокої кореневої системи, а неглибоке — тому, щоб коріння залишалося ближче до верхнього шару ґрунту, де воно швидше висихає.

Ґрунт має залишатися вологим, але не мокрим. Крапельне зрошення доставляє воду саме туди, куди вона потрібна, і запобігає великому стоку.

Якщо ви поливаєте вручну, уникайте розбризкування води на нижнє листя. Якщо це проблема, видаліть нижнє листя, щоб запобігти хворобам, що передаються через ґрунт.

Підгодовуйте правильними продуктами

Продовжуйте удобрювати помідори, але видаляйте азот із суміші. У цей період літа вашій рослині не потрібно ростити стебла та листя, їй потрібно зосередитися на зав’язуванні та дозріванні плодів.

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Запилюйте рослини вручну

У разі поганого запилення ви можете виконати роботу самостійно та запилити рослини помідорів вручну. Оскільки помідори самозапилюються, як чоловіча (пильовики), так і жіноча (рильце) частини розташовані у кожній квітці. Тому все, що вам потрібно зробити, це трохи похитати її, щоб вивільнити пилок.

Для цього ви можете обережно переміщати квіткове гроно вперед і назад, коли проходите повз щоранку, або просто направити віяло в напрямку рослини. Ви також можете взяти пензель і перемістити пилок з пильовика на рильце. Інший варіант — постукати електричною зубною щіткою, яка вібрує, за квіткою. Робіть це щодня протягом кількох днів, щоб переконатися, що робота виконана.

Виявлення проблем на ранній стадії

Стежте за поширеними хворобами та шкідниками помідорів, які вражають їх наприкінці літа. Білі мухи, попелиця, гусениці та такі хвороби, як вертицильозне та фузаріозне в’янення, впливають на врожайність помідорів.

За необхідності використовуйте органічні засоби захисту, такі як інсектицидне мило та олія німу, або струмінь води для відлякування шкідників. Гусінь можна видалити вручну. На жаль, ліків від хвороб, спричинених в’яненням, немає. Найкращим захистом є вирощування стійких до хвороб сортів помідорів, щоб запобігти проблемам.

Підтримка здоров’я ваших помідорів за допомогою належного поливання, удобрювання та моніторингу шкідників і хвороб має допомогти відновити виробництво помідорів. Запилення рослин та використання тканини для затінення вдень також можуть гарантувати, що ви знову насолоджуватиметеся стиглими помідорами до кінця сезону.

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