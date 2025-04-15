Помідори та полуниця будуть смачнішими, якщо їх підгодувати цими 2 натуральними продуктами

Помідори / © lady.tsn.ua

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Помідори та полуниця — найпоширеніші плоди, які вирощують у саду, але засмучує, коли вони погано дозрівають. Щоб ваші помідори та полуниця процвітали, дуже важливо розуміти правильні методи внесення добрив, які забезпечать рясний урожай соковитих плодів у теплі місяці.

Садівники мають можливість віддати перевагу комерційні добрива або замінити їх натуральними, щоб прискорити зростання своїх рослин.

Еxpress.co.uk ділиться досвідом досвідченої садівниці Росслін Кемерер: яка розповіла, як зробити власне органічне рідке добриво. Цю рідину вона назвала «садівницьким рідким золотом».

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Вам знадобиться відро та трохи води, й ви зможете створити надзвичайно насичене поживними речовинами та біодоступне рідке добриво, яке часто називають компостним чаєм.

Приготування "чаю" може бути настільки простим чи складним, наскільки вам заманеться, залежно від того, що у вас є, і скільки ви сподіваєтеся зробити. Практично будь-який тип зеленого листя чи бур'яну зберігає корисні поживні речовини, які вивільняються, коли їх замочують у воді.

Трьома основними інгредієнтами в магазинних добривах є азот, фосфор і калій (NPK). Азот стимулює зростання листя, фосфор сприяє зростанню коренів, а калій заохочує рослини цвісти та давати кращі плоди.

Рослини помідорів і полуниці значною мірою покладаються на калій, і Росслін виділила два види відходів, які відповідають цим критеріям – кульбаби та бананову шкірку.

Щоб створити свій концентрат добрива, використовуйте відро об’ємом 7-8 літрів із кришкою та наповніть його банановою шкіркою та кульбабами.

Залийте зверху відфільтрованою або дощовою водою і додайте щільну кришку. Не використовуйте воду, яка містить хлор, оскільки це знищить багато мікроорганізмів і поживних речовин, які ви намагаєтеся стимулювати. Ідеальною буде дощова вода.

Дайте суміші настоятися від трьох днів до трьох тижнів. Чим довше, тим краще, якщо ви хочете отримати більше поживних речовин. Через тиждень суміш повинна мати дуже темний або чорний вигляд і мати неприємний запах.

Коли ви будете готові її використовувати, процідіть органічні речовини та закопайте відходи у своєму саду або закомпостуйте їх. Якщо ви хочете використовувати добриво раніше, через три дні, можете використовувати його прямо, не розбавляючи.

Якщо ви залишили його на тиждень, розведіть його в співвідношенні одна частина чаю на вісім частин води. Через два тижні або більше концентрат слід розбавити у співвідношенні один до 15.

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