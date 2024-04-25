Помістяться у сумочці: 15 найменших порід собак, які важать до 5 кг

В умовах міста розмір собаки має значення. Чим менший собака, тим менше місця він займає в домі, в машині і навіть у сумці, якщо ви не розлучаєтеся з нею протягом дня.

Маленькі песики останнім часом особливо популярні. Господарі, як правило, воліють не залишати їх вдома, а ходити з ними на роботу, шопінг та не зустрічі з друзями у ресторанах та кафе. І тут для багатьох важливо, щоб собака був компактним.

Хоча деякі собаківники скептично налаштовані щодо дрібних собак, господарі малюків знають, розмір собаки не визначає його характер та кількість подарованої господарю любові.

Для тих, хто готовий змінити своє життя, взявши маленького чотирилапого друга, ми склали рейтинг найменших порід.

Чихуахуа

Чихуахуа / Фото: Credits

Вага — 1-3 кг

Зріст — 15-23 см

Чихуахуа є найменшою породою. Але у цих собак велике серце, вони дуже віддані господарям і воістину безстрашні. Чихуахуа захищатимуть господаря у будь-якій ситуації, яку оцінять як загрозливу.

Той-тер'єр

Той тер'єр / Фото: Credits

Вага — до 3 кг

Зріст — 20-28 см

Той-тер'єр також дуже відданий своїм господарям і досить активний. Собака має дуже елегантний вигляд, завдяки будові та довгим тонким ногам.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр / Фото: Credits

Вага — до 3,2 кг,

Зріст — до 23 см

Ця порода дуже популярна, вона дуже ефектна і вважається гіпоалергенною. Йорки мають непростий характер, але вони розумні, безстрашні і віддані господарям.

Японський хін

Японський хін / Фото: Credits

Вага — 1,8-3,2 кг.

Зростання — до 25 см.

Порода була виведена для японського імператора, цей маленький, ефектний і граційний песик має дуже спокійний лагідний характер і буде ідеальним компаньйоном.

Американський фокстер'єр

Американський фокстер'єр / Фото: Credits

Вага — 1,5-3,5 кг;

Зріст — 21-30 см.

Американський той-фокстер'єр має чудові тілобудову та пропорції. Це хоробрия та енергійна порода. Пес дуже відданий своєму господареві і може виконувати охоронні функції (гучно гавкати на незнайомців).

Празький крисарик

Празький щурик / Фото: Credits

Вага – 1,5-3,5 кг

Зріст — 20-23 см

Ця порода відрізняється жвавістю, вони дуже грайливі і водночас лагідні. Також празькі крисарики легко навчаються і досить дисципліновані.

Кроляча такса

Кроляча такса / Фото: Credits

Вага — до 4 кг

Зріст — до 20 см

Мініатюрний різновид такси зовні нічим не відрізняється від більших представників породи. Вони також бувають короткошерстими та довгошерстими. Це дуже симпатичні собаки, що відрізняються доволі незалежним характером, проте дуже прив'язані до людей.

Померанський шпіц

Померанський шпіц / Фото: Credits

Вага — 2-4 кг

Зріст — 18-22 см

Померанський шпіц був виведений у Померанії (Німеччина). Це розумний, веселий і хоробрий пес з розкішною густою вовною, яку господарі часто стрижуть досить химерним чином, що робить померанського шпіца центром загальної уваги в суспільстві.

Мальтійська болонка

Мальтійська болонка / Фото: Credits

Вага — 3-4 кг

Зріст — 20-25 см

Батьківщиною породи вважається острів Мальта. Мальтійська болонка відрізняється білою довгою і тонкою вовною. Вона любить перебувати у центрі уваги і ніколи не залишається непоміченою, куди б ви з нею не прийшли. Добре уживається з дітьми та іншими собаками.

Той-пудель

Той пудель / Фото: Credits

Вага — 3-4 кг

Зріст — 20-25 см

Ці малюки мають вигляд, як іграшка і поводяться приблизно так само. Вони віддані, лагідні та дуже розумні.

Бішон-фризе

Бішон фризе

Вага — 3-5 кг

Зріст — 23-30 см

Ще один сніжно-білий собака – бішон-фризе. Ця порода також може похвалитися ідеальним для компаньйона характером. Бішони грайливі, лагідні та доброзичливі. Добре вживаються з іншими собаками.

Папільйон

Папільйон / Фото: Associated Press

Вага — 3-5 кг

Зріст — 20-28 см

Папільйон — це дуже маленький різновид спаніелів. Знамениті чарівні вуха у вигляді крил метелика та доброзичливий до людей і тварин характер робить цю породу дуже привабливою та популярною.

Пекінес

Пекінес / Фото: Associated Press

Вага — 3-5,5 кг

Зріст — 15-25 см

Ще один улюблений собака китайських імператорів із історією цілком заслуговує на те, щоб знову опинитися на хвилі популярності. Як істинний улюбленець королівських особ пекінес вимагає до себе особливого ставлення, він ревнивий і не дуже доброзичливий до інших собак. Зате господаря цей собака обдаровує любов'ю і відданістю.

Брюссельський грифон

Брюссельський гриффон / Фото: Associated Press

Вага — 4-5 кг;

Зріст — 23-28 см.

Порода ця, як то кажуть, на любителя. Брюссельські грифони завдяки своїй незвичайній зовнішності часто стають героями мемів. Але вони мають чудовий характер, дуже розумні і добре піддаються дресируванні.

Левретка

Левретка / Фото: Credits

Вага — до 5 кг

Зріст — 32-38 см

Завершує наш рейтинг граційна і аристократична порода — левретка. Це дуже ласкавий і грайливий собака може розвивати швидкість до 60 км/год у ривку. Мабуть, ця обставина найповніше характеризує породу.

Читайте також: