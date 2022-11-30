Помитися, зігрітися, приготувати їжу: лайфгаки для виживання без електрики

В умовах, коли будь-якої миті можна опинитися без світла, води й тепла, дуже важливо знати, які є прості та дотепні способи впоратися з побутовими незручностями.

Відключення електроенергії дуже часто призводить до безлічі інших проблем: немає води, не працює плита, не можна попрасувати одяг, холодні батареї. Ми зібрали для вас найкорисніші і найпростіші лайфгаки, які допоможуть вам у цей скрутний час.

Якщо з крана не тече вода

Чи триватиме подавання води, якщо відключать світло, точно сказати не можна, але запастися технічною водою, щоб помити руки, можна і потрібно заздалегідь. А щоб було зручно мити руки і вмиватися, можна використовувати кран для пляшки з питною водою, який працює від акумулятора.

У коментарях стверджують, що його можна зарядити від повербанку.

Як приготувати їжу, якщо у вас електроплита

Власникам електроплит особливо складно приготувати чи розігріти їжу за умов відключення електроенергії. Хтось рекомендує гріти їжу над свічками, хтось робить це на батареї, якщо вона, звісно, достатньо тепла. Щасливі власники камінів і печей готують та розігрівають їжу на них.

Але вихід є. Спробуйте власноруч виготовити вогнище — постеліть кілька шарів фольги на дно каструлі або глибокої сковороди. Покладіть на фольгу вугілля та підпаліть. На такому імпровізованому багатті можна приготувати все, що завгодно.

Як зігрітися у квартирі без опалення

Якщо у вас холодні батареї і температура в квартирі опустилася вже нижче 10 градусів, вихід є — дістаньте намет і встановіть його в кімнаті. Підійде будь-який, наприклад, дитячий, який ви купували дитині для ігрової кімнати.

Як зробити свічку, яка довго горітиме, своїми руками

Звісно, свічку можна купити, але ніхто не знає, скільки свічок вам знадобиться від моменту відключення світла до того часу, коли ви зможете поповнити свої запаси. Тому краще навчитися робити свічки з води та олії власноруч. Тим більше, що вони виходять такими гарними.

Раніше ми писали, як освіжити та попрасувати білизну без праски і пральної машини. Також варто дізнатися, як швидко висушити білизну, не користуючись сушильною машиною.

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