Помилка, яка гальмує ріст дерев у горщиках і як її виправити за 10 хвилин

Вишневе дерево у горщику / © Credits

Контейнерне садівництво давно стало трендом, воно ідеально підходить для міського життя. Ви можете вирощувати яблуні, груші, декоративні дерева чи навіть клени просто у горщиках. Але, на відміну від відкритого ґрунту, тут є важливе обмеження, адже ресурси рослини — обмежені, про це розповів автор сторінки Gardening with Ish.

У горщику немає «запасного» шару землі. Усі поживні речовини знаходяться лише у тому компості, який ви додали. І якщо його недостатньо, рослина буквально не має з чого рости.

Замало компосту

Одна з найпоширеніших помилок — залишати занадто мало ґрунту у горщику. Наприклад, якщо між поверхнею компосту та краєм горщика є кілька сантиметрів «порожнечі», а це означає:

рослина отримує менше поживних речовин

коренева система не має достатнього простору для розвитку

дерево може зупинитися у рості чи мати слабкий вигляд

У відкритому ґрунті коріння може «піти глибше», а от у горщику — ні. Тому кількість компосту має повністю покривати потреби рослини.

Не заглиблюйте дерево

І тут багато хто робить другу помилку та просто досипає землю зверху, і закопує глибше стовбур. Це небезпечно, адже якщо основа стовбура постійно перебуває у вологому середовищі, то:

може початися гниття

рослина слабшає

дерево починає «хворіти» та погано розвивається

Баланс — ключ до успіху.

Як виправити ситуацію

Є простий та безпечний спосіб підняти рівень ґрунту, і не нашкодити рослині.

Дайте ґрунту трохи підсохнути. Це допоможе легше працювати з рослиною та уникнути пошкоджень. Акуратно підніміть дерево. Злегка потягніть рослину вгору до бажаної висоти. Не бійтеся, якщо частина коріння трохи оголиться, це нормально на цьому етапі. Розпушіть старий компост. Потрясіть і розпушіть ґрунт, щоб він осів і звільнив місце для нового шару. Додайте свіжий компост. Насипте новий шар на дно та навколо коренів. Це підвищить рівень ґрунту, додасть свіжі поживні речовини та покращить структуру субстрату. Вирівняйте рослину. Закріпіть дерево на правильній висоті та засипте краї компостом, залиште основу стовбура на безпечному рівні.

Коли ви додаєте новий компост, то рослина отримує «свіжу їжу», вода краще розподіляється між шарами та коріння має більше простору для росту. І найважливіше, ви робите це без ризику загнивання стовбура.

Цей лайфгак працює практично для всіх дерев у горщиках, наприклад, яблуні та груші, декоративні квітучі дерева та клени, будь-які фруктові чи декоративні рослини в контейнерах.

Ідеальний сад у горщиках — це не тільки про полив і сонце, а ще й про правильну «базу», на якій усе тримається — компост. Одна невелика деталь, як-от рівень ґрунту, може вирішити, чи буде ваше дерево просто існувати, чи ж справді розквітне. Іноді, щоб повернути рослині життя, достатньо просто додати трохи землі, але зробити це правильно.