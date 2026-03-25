Помилки у плануванні кухні, які роблять простір хаотичним і незручним

Помилки у плануванні кухні / © Associated Press

Реклама

Коли ви обираєте кухонні меблі, техніку та підлогу, легко загубитися у деталях і забути про головне — планування простору. Неправильний вибір розташування робочих зон може зробити кухню тісною, хаотичною та незручною навіть у просторому приміщенні. Видання Real Simple радить звертати увагу на робочий трикутник, відстані між плитою, раковиною та холодильником, а також на організацію зберігання.

Кухні з вузьким плануванням

У маленьких квартирах часто завузькі кухні. Такий формат обмежує рух та заважає кільком людям готувати одночасно. Верхні шафи забирають природне світло, а нижні місця для зберігання. Рішенням цього буде відкрити одну зі стін, щоб додати простору та природного освітлення.

Неправильний робочий трикутник

Відстань між холодильником, раковиною та плитою має бути зручною. Якщо вони розташовані далеко одна від одної, приготування їжі стає повільним і непрактичним. Ідеальний робочий трикутник економить час і запобігає розливанням і хаосу під час готування.

Реклама

Неправильно розташовані дверцята техніки

Можливо, ви не замислюєтесь про те, з якого боку відкривається духовка чи холодильник. А дарма, адже неправильне розташування може заважати роботі. Перед купівлею перевіряйте, чи можна змінити напрямок відкривання, щоб підлаштувати техніку під власні потреби.

Штучне встановлення кухонного острова

Острів — стильний акцент, але не кожна кухня витримає його. Мінімальна відстань між островом і стінами шаф — 90 см, а оптимальна — 110 см. Якщо плануєте посадкову зону, потрібно ще більше простору. Інакше острів стає дорожнім блоком, а витрати на його встановлення марною тратою грошей.

Шафи, які не доходять до стелі

Шафи, які не доходять до стелі, мають застарілий вигляд, збирають пил і відбирають місце для зберігання. Варто обирати шафи «від підлоги до стелі», щоб візуально підняти кімнату та отримати максимум корисного простору.

Відкриті полиці

Відкриті полиці мають стильний вигляд, але вони часто непрактичні. На них збирається пил, а речі постійно доводиться прибирати. Якщо полюбляєте відкрите зберігання, обмежтеся однією-двома полицями для декоративних елементів або речей, якими рідко користуєтесь.

Реклама

Найкрасивіша кухня може стати хаотичною та незручною, якщо ігнорувати базові правила планування. Навіть маленькі зміни можуть зробити кухню зручною, функціональною та стильною.