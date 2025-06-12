Попелиця на помідорах: чим вона небезпечна, як її позбутися та запобігти поверненню

Попелиця на помідорах / © Credits

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Попелиця на помідорах — це біда для багатьох садівників. Хоча ці крихітні комахи можуть видаватися досить нешкідливими, пошкодження попелиці на помідорах може послабити рослину, зробити її вразливою до хвороб або навіть вбити, якщо зараження сильне.

Помідори смачні не лише для нас — вони також смачні для багатьох відвідувачів саду. Попелиця — лише один з різноманітних потенційних шкідників томатів, і хоча зазвичай не є найруйнівнішою, проте викликає прокльони виробників помідорів скрізь. На жаль, позбавлення від попелиці є неминучою частиною садівництва, і найкраще стежити за рослинами та діяти швидко, щойно вона з’явиться, щоб мінімізувати шкоду.

Як це зробити, розповідає GardeningKnowHow .

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Звісно, якщо навчитися правильно вирощувати помідори, це значною мірою покращує шанси рослини протистояти нашестю попелиці. Правильний догляд забезпечить максимальну стійкість ваших рослин, тому вам не доведеться дозволяти кільком надокучливим комахам зіпсувати ваш урожай.

Як розпізнати попелицю на рослинах помідорів

Попелиця буває різних кольорів. Ви можете побачити зелену, рожеву, чорну, синю (так, синю) та білу. Всіх їх об’єднує одне: вони висмоктують життєву кров (сік) з рослини.

На рослинах помідорів ви можете побачити чорну чи білу попелицю або частіше картопляну — грушоподібну блискучу комаху, яка може бути світло-рожевою, зелено-рожевою або навіть світло-зеленою з темною смугою. Ці крихітні соковисмоктувачі можуть бути крилатими або безкрилими з довгими ногами, вусиками та двома рогами (трубками), які стирчать з їхнього черевця.

Попелиця не лише послаблює рослини під час живлення, а й виділяє цукристі відходи, які називаються медвяною росою, що потім стає розсадником для грибків сажистої плісняви. Хоча ця пліснява не становить прямої загрози для ваших помідорів, вона перешкоджає диханню рослин і фотосинтезу. Вона також запрошує інших шкідників і грибки поселитися там. Особливо медвяна роса приваблює мурах. Вони їдять цю росу, яку забезпечує попелиця, і натомість захищають її від природних ворогів.

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Як позбутися попелиці на рослинах помідорів природним шляхом

Перш ніж вдаватися до хімічних засобів боротьби з попелицею, завжди краще спочатку спробувати природні методи.

Використовуйте природні засоби — інсектицидне мило, застосування олії німу та діатомової землі — це природні способи позбавити врожай цих шкідників. Садову олію також можна застосовувати до комах, щоб задушити їх.

Змийте їх — найдешевший і найпростіший спосіб позбутися попелиці на рослинах помідорів природним шляхом — це сильний струмінь води зі шланга. Використовуйте достатній тиск, щоб вибити маленьких комах з їхніх сідал, але не такий, щоб зламати гілки рослини помідорів.

Приваблюйте корисних комах — спробуйте завести корисних комах, які є природними хижаками. До них належать зелені златоглазки, личинки сирфідної мухи, паразитичні оси та сонечка, всі з яких полюють на попелицю. Однак недостатньо просто завести цих хижаків — вам потрібно переконатися, що у вас достатньо їхніх улюблених рослин, щоб вони захотіли залишитися, інакше вони просто підуть далі. Вам також потрібно вжити заходів для боротьби з мурахами, які захищають попелицю від природних хижаків.

Використовуйте рослини-компаньйони — рослини-компаньйони помідорів можуть допомогти привабити корисних комах та одночасно відлякати попелицю. Існує кілька чудових трав для садіння з помідорами, а також ідеальні квіти-компаньйони. Наприклад, петрушка приваблює дзюрчалок, які живляться попелицями, водночас чебрець відлякує попелицю та приваблює паразитичних ос. Пастки, як-от настурції або гірчиця, можуть відлякувати попелицю від ваших улюблених томатів.

Липкі пастки — хоча липкі пастки можна використовувати для лову попелиці, майте на увазі, що вони також можуть ловити корисних комах.

Коли розглядати хімічні розчини

Якщо все інше не допомагає, вам може знадобитися хімічний контроль. Однак інсектициди треба використовувати лише в тому разі, якщо зараження сильне і всі інші природні засоби контролю не змогли знищити попелицю.

Для знищення цього шкідника доступні комерційні розчини інсектицидного мила. Це сильніші формули, які потребують прямого контакту для знищення.

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Перметрин — натуральний хімічний репелент, який також розпилюється безпосередньо на комах, щоб знищити їх.

Малатіон — фосфорорганічний інсектицид, який вважається досить низькотоксичним порівняно з іншими подібними інсектицидами. Однак він усе ще може мати шкідливий вплив, якщо використовувати його без вживання запобіжних заходів. Використовуйте лише за інструкцією виробника.

Покрийте обидва боки листя та стебел і застосовуйте препарат лише вранці або ввечері, коли популяція бджіл не така велика.

Запобігання майбутнім зараженням

Щоб уникнути зараження попелицями, зосередьтеся на вирощуванні:

Зберігайте здорові помідори, оскільки комах більше приваблюють слабкі, стресовані рослини.

Під час садіння томатів оточіть їх різноманітними супутніми травами та квітами, щоб заохотити корисних комах.

Якщо ви завозите природних хижаків, зробіть це на початку сезону, до того, як популяції попелиці стрімко зростуть.

Накрийте рослини накривачами для рядів, щоб захистити рослини не лише від попелиці, а й від інших шкідників.

Тримайте ділянку навколо рослин чистою від сміття або бур’янів, де ховається попелиця та інші шкідники.

Оглядайте свої рослини кожні кілька днів, щоб виявити будь-яке зараження на ранній стадії, коли з ним легше боротися.

Уникайте надмірного підживлення, яке збільшує зростання рослин, а також поживні речовини в соку рослини. Це робить сік ще привабливішим для соковисмоктувачів, як-от попелиця та інші. Натомість використовуйте меншу кількість добрив під час підживлення помідорів на початку вегетаційного періоду, щоб стимулювати зростання рослин, але не популяції попелиці.

Дата публікації 13:02, 25.02.25 Кількість переглядів 215 Шокуюче дослідження! Чи дійсно помідори отруйні для людини?