Популярні, але проблемні: 5 рослин, які професійний садівник ніколи не вирощуватиме на своєму подвірʼї

Від магнітів для слимаків до бандитських ліан — це рослини, які професійний садівник просто не потерпить у своєму дворі.

Тюльпани

Є певні популярні рослини, які не подобаються професійним садівникам.

Що це за рослини і чому фахівці воліють їх уникати, розповідає GardeningKnowHow.

Гібридні троянди

Троянди / © ТСН

Троянди, які вражають нас своїми густомахровими квітами, насправді набагато менш корисні для запилювачів. Їхні щільно упаковані пелюстки ускладнюють, а іноді й роблять неможливим бджолам та іншим комахам належний доступ до нектару та пилку.

Хости

Хоста / © Credits

Хости приваблюють слимаків та равликів. Тому саджати хости — це, по суті, те саме, що накривати шведський стіл для кожного молюска в радіусі кількох кілометрів.

Однорічні рослини

Петунії / © Credits

Лотки з яскраво забарвленими однорічними рослинами зазвичай призначені для контейнерів та бордюрів, але вони драматично закінчуються через кілька місяців. А постійна заміна сезонної клумби є ресурсомісткою, марнотратною подією, адже ваша горщики й кашпо постійно потребують інтенсивного поливання та компостів на основі торфу.

Тюльпани

Тюльпани / © Associated Press

Більшість сучасних тюльпанових композицій фактично розглядаються як однорічні рослини, що потребують постійного викопування, заміни та пересадження, щоб вони мали гарний вигляд рік за роком.

Пасифлора

Пасифлора / © Credits

Пасифлора може агресивно поширюватися в теплішому кліматі та має звичку поглинати паркани, шпалери та сусідні чагарники, якщо її не контролювати.

