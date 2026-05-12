Популярні, але проблемні: 5 рослин, які професійний садівник ніколи не вирощуватиме на своєму подвірʼї
Від магнітів для слимаків до бандитських ліан — це рослини, які професійний садівник просто не потерпить у своєму дворі.
Є певні популярні рослини, які не подобаються професійним садівникам.
Що це за рослини і чому фахівці воліють їх уникати, розповідає GardeningKnowHow.
Гібридні троянди
Троянди, які вражають нас своїми густомахровими квітами, насправді набагато менш корисні для запилювачів. Їхні щільно упаковані пелюстки ускладнюють, а іноді й роблять неможливим бджолам та іншим комахам належний доступ до нектару та пилку.
Хости
Хости приваблюють слимаків та равликів. Тому саджати хости — це, по суті, те саме, що накривати шведський стіл для кожного молюска в радіусі кількох кілометрів.
Однорічні рослини
Лотки з яскраво забарвленими однорічними рослинами зазвичай призначені для контейнерів та бордюрів, але вони драматично закінчуються через кілька місяців. А постійна заміна сезонної клумби є ресурсомісткою, марнотратною подією, адже ваша горщики й кашпо постійно потребують інтенсивного поливання та компостів на основі торфу.
Тюльпани
Більшість сучасних тюльпанових композицій фактично розглядаються як однорічні рослини, що потребують постійного викопування, заміни та пересадження, щоб вони мали гарний вигляд рік за роком.
Пасифлора
Пасифлора може агресивно поширюватися в теплішому кліматі та має звичку поглинати паркани, шпалери та сусідні чагарники, якщо її не контролювати.