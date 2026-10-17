Порада від фахівця: що зробити просто зараз, аби наступного року у вашому саду не з’явилася попелиця

Тля на рослині / © Credits

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Попелиця може зимувати у вигляді яєць на рослинах або в ґрунті; у м’якому кліматі дорослі особини здатні пережити зиму, а іноді вони потрапляють у приміщення разом із ніжними рослинами, які ви забираєте додому на холодний період.

Щоб запобігти поверненню попелиці навесні, скористайтеся порадами експертки ентомологині Грейс Крамблі, яка поділилася ними з The Spruce.

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Найкращий спосіб запобігти поверненню попелиці

Як поясню Грейс Крамблі, більшість видів попелиці зимують у стадії яєць на рослинах. Це означає, що весняна навала шкідників, найімовірніше, є наслідком того, що яйця перезимували з минулого року.

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Щоб не допустити масового повернення попелиці у ваш сад, вона радить мити рослини та ретельно доглядати за ними протягом усієї осені й зими.

Це може бути як просте обмивання водою, щоб змити яйця та дорослих комах, так і ретельніша обробка — наприклад, протирання рослин розчином олії німу або кастильського мила. Мийте рослини старанно, але обережно: важливо видалити шкідників, не пошкодивши при цьому саму рослину.

Щодо частоти процедур: поки ще тепло і попелиця залишається активною, мийте рослини через день або принаймні тричі на тиждень. Коли температура повітря стабільно опуститься нижче 10°C або коли ви перенесете рослини в приміщення, Крамблі рекомендує проводити ретельне миття раз на місяць.

Якщо попелиця з’явилася лише на одній гілці, експертка радить обрізати тільки уражену ділянку, утримавшись від масштабнішої обрізки наприкінці сезону.

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За словами Крамблі, належна гігієна саду — навіть в осінні та зимові місяці — має вирішальне значення для зменшення кількості місць, де можуть перезимувати яйця або дорослі особини попелиці.

У прохолодному кліматі більшість рослин перебувають у стані спокою, тому регулярний догляд зводиться переважно до видалення залишків урожаю та очищення грядок від сміття. Там, де зими м’які, Крамблі також радить поливати рослини та прополювати бур’яни — це допомагає підтримувати здоров’я саду.

Що ж до висаджування чорнобривців для захисту від попелиці, то Крамблі ставиться до цього скептично.

Часто кажуть, що чорнобривці відлякують шкідників, але насправді вони не відлякують попелицю. Навпаки, попелиця дуже любить ними ласувати, пояснює вона.

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Оскільки попелиця швидко розмножується і легко переміщується на інші рослини, Крамблі радить зосередитися на ліквідації місць, де шкідники можуть перезимувати, а не на висаджуванні чорнобривців чи інших рослин-компаньйонів восени.

5 інших способів запобігти зимівлі шкідників

Якщо вам набридли садові шкідники і ви хочете гарантувати, що вони не повернуться, спробуйте поєднати промивання рослин з одним або кількома іншими методами боротьби зі шкідниками — це завадить їм успішно перезимувати.

Продовжуйте вживати заходів для контролю шкідників

Багато власників будинків вважають, що з настанням осені загроза з боку комарів, кліщів та інших шкідників зникає, тому вони завчасно припиняють користуватися послугами дезінсекції та нехтують заходами безпеки на ділянці. Через це подвір’я та будинки стають вразливими.

Перевірте місця, де шкідники можуть сховатися в будинку

За словами Крамблі, багато сезонних «гостей», які шукають місце для зимівлі, можуть проникнути у ваш дім навіть через найменші щілини та отвори. Вона радить герметизувати проміжки навколо дверей і вікон, місця проходження труб, а також перевірити горища й підпільні простори.

Підтримуйте порядок на ділянці

Крамблі наголошує на тому, як важливо, щоб на подвір’ї було охайно. Обрізання рослинності навколо фундаменту, підтримання короткої трави, а також видалення великих заростей плюща та бур’янів позбавляють шкідників місць для зимівлі.

Перемістіть опале листя та купи деревини

Опале листя, купи деревини та інше садове сміття слугують прихистком не лише для шкідників, а й для корисних комах та інших представників фауни. Існує спосіб допомогти «корисним мешканцям» перезимувати, не створюючи при цьому умов для шкідників.

Перенесіть ці купи в таку частину ділянки, що розташована подалі від вашого будинку та інших споруд — наприклад, сараїв або сусідських осель.

Позбудьтеся осіннього декору

Сезонні прикраси, як-от гарбузи, можуть ненароком привабити небажаних комах та дрібних істот. Щойно такий декор виконає свою функцію, важливо правильно його утилізувати (викинути у сміття або відправити в компост).

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