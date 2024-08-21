Породи собак, які підійдуть зайнятим людям

Собачий біхевіорист Will Atherton розповів своїм підписникам про три породи собак для людей, які дуже хочуть мати чотирилапого друга, але мають несамовито бурхливе життя та не має багато часу. Існують породи собак, що потребують мінімального догляду.

Мастиф

Мастиф / Фото: Credits

Це велика порода собак, відома своєю спокійною і лагідною натурою. Вони мають потужну, але доброзичливу фізіономію і вважаються чудовими компаньйонами для людей з активним способом життя, оскільки їхній спокійний характер робить їх ідеальними для тих, хто не може приділити багато часу для активних ігор і тренувань. Як зауважує автор відео, власник саме цієї породи, його чотирилапий друг половину дня проводить у дрімоті, а іншу половину хропе. Все, що йому потрібно, це обійми, їжа та комфортне місце для сну, і ваш пес буде максимально щасливий.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: Credits

Як і англійський мастиф, ця порода має м'який характер і потребує мінімальної активності. Сенбернар відзначається своїм добрим і терплячим темпераментом. Вони дійсно мають великий розмір і потужну будову, але зазвичай дуже лагідні та віддані. Сенбернари були виведені як рятувальники в Альпах і їхня природна інтуїція і спокійний характер роблять їх чудовими домашніми улюбленцями. Ці собаки не потребують багато фізичних вправ, але їм важливо отримувати достатньо уваги та любові від своїх власників.

Англійський бульдог

Англійський бульлог / Фото: Credits

Тим, хто має обмежений час і хоче меншу за розмірами породу, може підійти англійський бульдог. Це компактна порода собак, відома своєю характерною зовнішністю з плоскою мордочкою, великими складками шкіри та коротким, але мускулистим тілом. Вони мають спокійний і добродушний характер, що робить їх чудовими домашніми улюбленцями. Англійські бульдоги мають помірні потреби в активності та можуть добре адаптуватися до життя у квартирі або невеликому будинку.

Отже, завжди можна знайти свого друга серед чотирилапих і як зауважив один коментатор до посту, схоже, що його сенбернар майже 90% часу вважав себе декоративним килимком.

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