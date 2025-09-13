ТСН у соціальних мережах

148
Породи котів, які полюбляють воду та плавати

Більшість власників пухнастиків знають, що коти та вода — не найкращі друзі. Та все ж існують винятки.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Породи котів, які полюбляють воду та плавати / © Credits

Деякі породи відчувають справжню насолоду від контакту з водою, про це розповіли на сторінці centralna.vet, вони із цікавістю граються у ванні, занурюють лапки у миску чи навіть плавають у річках і озерах. Ця незвична любов має глибоке коріння, часто пов’язане з історією та середовищем існування предків.

Турецький ван

Цю породу недарма називають турецьким плавцем. Вони походять із району озера Ван у Туреччині, де вода була важливою частиною життя. Ці коти не просто терплять воду, вони обожнюють у ній купатися та навіть пірнати. Турецький ван має густу, але водовідштовхувальну шерсть, яка допомагає йому комфортно почуватись у воді.

Бенгальський кіт

Бенгали — це результат схрещування домашнього кота з азійським леопардовим котом. Їхні дикі предки часто проводили час у водоймах у пошуках риби. Цей інстинкт зберігся й донині, бенгали із захватом граються струменями води, занурюють лапки у миску чи фонтан і нерідко супроводжують господарів у басейні.

Мейн-кун

Ця порода вважається однією з найстаріших у Північній Америці. Є версія, що мейн-куни походять від котів, які жили на кораблях і допомагали морякам боротися з гризунами під час довгих плавань. Тож їхня толерантність до води та навіть певна прихильність до неї — цілком закономірна. Вони не бояться намочити лапи та часом із задоволенням бавляться у ванні.

Саванна

Саванна — гібрид домашнього кота та африканського сервала. Ці тварини мають чимало рис диких кішок, наприклад, високу активність, пристрасть до стрибків і цікавість до води. Їхня поведінка часто нагадує диких мисливців, які використовували водойми як частину природного середовища.

Хоча більшість котів тримаються якомога далі від води, турецькі вани, бенгали, мейн-куни та саванни — справжні винятки з правил. Якщо у вашому домі живе представник однієї з цих порід, не дивуйтеся, якщо він вирішить скласти вам компанію біля ванни чи радо стрибне до фонтану.

