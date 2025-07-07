Породи собак, які можуть вигнати мишей та інших шкідників з будинку / © Associated Press

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Деякі породи собак мають винятковий мисливський інстинкт — вони виведені саме для боротьби з гризунами. І хоча ці породи часто невеликі на зріст, у них — великий азарт і сильний інстинкт здобичі. Видання Martha Stewart розповіли про породи, які чудово справляються з мишами, пацюками та іншими шкідниками у будинку.

Перш ніж заводити «мисливського собаку»:

Собаці потрібні регулярні щеплення, зокрема від лептоспірозу (передається через сечу гризунів)

Вакцинація від сказу — обов’язкова кожні 3 роки

Захист від бліх і кліщів — постійно: гризуни часто переносять паразитів

Обережно з отрутами для мишей — собака може отруїтись через мишу, яка проковтнула отруту

У разі, якщо собака з’їла мишу чи щура, негайно зверніться до ветеринара.

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Джек-рассел-тер’єр

Мисливець до мозку кісток

Виведений у Британії для полювання на лисиць, дрібних гризунів і норних тварин. Джек-рассел має енергію на десятьох, блискавичну реакцію та гострий нюх. У домі він стане не лише мисливцем, а й веселим компаньйоном.

Підходить для сімей з активним способом життя

Потребує фізичного та розумового навантаження

Може бути впертим без належної дресури

Такса

Маленький, але відчайдушний

Ці «собаки-сосиски» — природжені мисливці на борсуків і мишей. Вони мають гострий нюх і здатні проникати у вузькі простори, де часто ховаються гризуни.

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Найкраще почуваються у парі з іншою таксою

Дуже віддані

Схильні до проблем зі спиною — треба уникати надмірних стрибків

Кернтер’єр

Дрібний буревій із мисливським інстинктом

Це шотландський мисливець, знаний ще з часів фільму «Чарівник країни Оз», де Тото був саме кернтер’єром. Обожнює копати, винюхувати та ганятися за дрібними тваринами.

Пухнастий та енергійний

Добре уживається у родині

Потребує регулярного грумінгу

Йоркширський тер’єр

Мисливець у мініатюрі з королівським виглядом

Колись — ловці щурів у шахтах, сьогодні — стильні собаки-компаньйони. Проте мисливські інстинкти у них залишилися на високому рівні.

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Маленький розмір, ідеально підходить для квартир

Голосисті та відважні

Потребують стрижки та регулярного розчісування

Вест-хайленд-вайт-тер’єр

Білий тер’єр із залізним характером

Весті — нащадок шотландських мисливських порід і чудово справляється з гризунами. Завдяки компактному розміру та густій шерсті ідеальний для міських умов.

Активний та життєрадісний

Має незалежний характер

Добре навчається

Лейкленд-тер’єр (Lakeland Terrier)

Плюшевий на вигляд, справжній боєць у середині

Колись охороняв овець від лисиць, нині — гроза щурів і мишей. Має жорстку шерсть і не боїться пролізти у вузьку нору.

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Потребує активних прогулянок

Вірний сім’ї

Рідко линяє

Норвіч-тер’єри (Norwich Terrier)

Малюк з великим серцем

Низенький, кремезний та дуже моторний. Виведений для контролю популяції щурів у фермерських господарствах. Чудово підходить для досвідчених власників.

Вимагає ранньої соціалізації

Добре адаптується до міста

Голосистий

Бедлінгтон-тер’єр

«Баранець» з характером мисливця

Незвичайна зовнішність — тільки прикриття. Насправді цей тер’єр є вправним мисливцем на шкідників, із хорошим нюхом і енергією.

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Не линяє

Може бути трішки впертим

Ідеальний для людей з алергією (гіпоалергенний)

Манчестер-тер’єр (Manchester Terrier)

Атлет серед тер’єрів

Родом з Англії, використовувався для полювання та у спортивних змаганнях. Є два варіанти: стандартний та іграшковий. Обидва — надзвичайно швидкі та пильні.

Гладкошерстий

Ідеальний для активних господарів

Добре піддається дресируванню

Ягдтер’єр

Серйозний мисливець для досвідчених господарів

Німецька порода, яка спеціалізується на полюванні на лисиць, борсуків, єнотів та щурів. Дуже працьовитий, витривалий та відданий.

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Має сильний інстинкт полювання

Потребує активного життя

Найкраще почувається у приватному будинку

Якщо ви шукаєте надійного компаньйона, який здатен захистити ваш дім від гризунів, ці породи стануть чудовим вибором. Але пам’ятайте: навіть маленький тер’єр потребує великої уваги, турботи та виховання. Ваша собака — не пастка для мишей, а член родини. І з правильним підходом вона може бути і другом, і помічником, і охоронцем.