ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
465
Час на прочитання
2 хв

Породи собак, які не піддаються дресируванню: розповідає кінологиня

Багато власників собак хоча б раз чули думку, що «деякі породи не піддаються дресируванню». На перший погляд, у цьому є логіка, адже одні тварини здаються слухняними від природи, а інші — впертими, незалежними чи занадто активними. Але чи справді все залежить лише від породи, спробуємо розібратися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Породи собак, які не піддаються дресируванню

Породи собак, які не піддаються дресируванню / © Associated Press

Кінологиня та експертка з підготовки собак із DOGSCHOOL пояснює, що навчити можна будь-якого собаку. Різниця полягає не у здатності, а в тому, скільки зусиль і терпіння готовий вкласти власник. Важливі вік, темперамент і навіть життєва історія тварини. А головне — системність та корекція у процесі дресирування.

Чому одних собак дресирувати простіше, ніж інших

Рівень легкості навчання залежить від особливостей характеру та природних інстинктів. Наприклад:

  • Пастуші породи (бордер-колі, австралійські вівчарки) мають високу здатність до концентрації та готові працювати у парі з людиною.

  • Собаки-компаньйони (пуделі, ретривери) часто орієнтовані на задоволення господаря, тому швидше схоплюють команди.

  • А ось незалежні породи (хаскі, афганські хорти) можуть створювати враження, що вони «не піддаються» дресируванню. Насправді вони просто мають сильніші інстинкти самостійності та менш охоче виконують повторювані завдання.

Тож складність — не у «відсутності здібностей», а у мотивації та правильному підході.

Міф про «ненавчальних» собак

Часто у списки «непіддатливих» порід потрапляють чау-чау, бульдоги, шарпеї, сибірські хаскі тощо. Однак це не означає, що вони не здатні до навчання. Просто ці собаки мають вираженіший характер і потребують:

  • коротких та різноманітних тренувань (щоб уникати нудьги),

  • позитивного підкріплення (ласощі, похвала, гра),

  • чітких правил і послідовності з боку господаря.

Що впливає на успіх дресирування

  1. Вік. Цуценята легше засвоюють базові команди, але дорослих собак також можна навчити, просто процес буде довшим.

  2. Темперамент. Спокійніші собаки засвоюють матеріал швидше, а надто активним потрібна додаткова фізична розрядка.

  3. Попередній досвід. Тварини, які пережили травми чи неправильне виховання, потребують більше терпіння.

  4. Наполегливість власника. Важливо не здаватися після перших невдач, а адаптувати методику під конкретну собаку.

Поради

  • Будьте послідовними. Команда має звучати однаково від усіх членів родини.

  • Хваліть і винагороджуйте. Позитивне підкріплення працює краще за покарання.

  • Не перевантажуйте. Тренування тривалістю 10–15 хв щодня ефективніші, ніж одноразові довгі заняття.

  • Враховуйте потреби породи. Хаскі потребують бігу, тер’єри — мисливських ігор, а бульдоги — спокійнішого темпу.

Собак, які не піддаються дресируванню, не існує, наголошують кінологи.
Є лише різні характери та різні рівні складності у навчанні. Успіх залежить не від породи, а від терпіння, системності та любові власника. Тож якщо ваша собака здається впертою — це не вирок, а виклик. А виклики, як відомо, роблять стосунки міцнішими.

Дата публікації
Кількість переглядів
465
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie