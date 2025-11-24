Породи собак, які здатні прогнати мишей та шкідників з дому / © Associated Press

Хтось ставить пастки, хтось викликає дезінсекторів, а хтось — і це наймиліший варіант — заводить собаку, яка за лічені дні бере ситуацію під контроль.

Багато декоративних собак колись були професійними «щуроловами» — швидкими, моторними, неймовірно спостережливими. Їхній нюх працює як сканер, а мисливський інстинкт — як маленький вбудований радар. Видання Martha Stewart розповіло про породи, які найкраще впораються з дрібними шкідниками.

Що важливо знати, перш ніж заводити «мисливця»

Собака може проганяти мишей та щурів, але це накладає й певні обов’язки на власника, адже потрібно врахувати:

Вакцинацію. Особливо від лептоспірозу та обов’язкове щеплення від сказу — раз на три роки.

Регулярний захист від бліх і кліщів. Це важливо не лише для приємних прогулянок — гризуни можуть переносити паразитів і глистів, зокрема стьожкових червів.

Безпечні методи боротьби з мишами поблизу дому. Отруйні приманки можуть заподіяти шкоду самому собаці, адже гризуни переносять блоки з отрутою у свої гнізда.

Візит до ветеринара у разі контакту з гризуном. Якщо собака з’їла мишу чи загнала щура, краще перестрахуватися та отримати консультацію лікаря.

Породи, які вміють дати раду з мишами і щурами

Ці породи створені для того, щоб патрулювати кухні, сараї, двори та будь-які «підозрілі зони». Вони моторні, уважні, інтелектуальні та просто неймовірно харизматичні.

Джек-рассел-тер’єр

Компактний, сміливий та блискавично швидкий. В Англії цих собак виводили для полювання на лисиць та дрібних гризунів. Це пес, який ніколи не пропустить жоден шурхіт. І водночас чудовий сімейний улюбленець.

Такса

Довге тіло — це не лише чарівність, а й інструмент. Такс виводили для норного полювання і вони прекрасно працюють у тандемі. Мають гострий нюх і залізну впертість, тож гризунам не пощастить.

Керн-тер’єр

Корінний шотландець, створений для роботи на кам’янистих схилах. Чудовий щуролов, але вдома перетворюється на ніжного та дуже веселого компаньйона.

Йоркширський тер’єр

Йорк — не тільки декоративний улюбленець у сумочці. У минулому ці крихітні, але бойові собаки очищали фабрики та шахти від щурів. Інстинкти у них збережені й досі.

Вест-хайленд-вайт-тер’єр

Безстрашний, завжди напоготові та енергійний. Вест-хайленд вміє гарчати на гризунів так, що ті тікають самі, ще до того як він встигне зробити ривок.

Лейкленд-тер’єр

Схожий на плюшевого ведмедика, але це оманлива зовнішність. Лейкленди мають сильний мисливський інстинкт і чудово помічають рух навіть у темряві.

Норвіч-тер’єр

Невелика, кремезна собака з разючим інтелектом. Має надзвичайно розвинене відчуття території та миттєво реагує на вторгнення дрібних шкідників.

Бедлінгтон-тер’єр

На вигляд — ягнятко, за характером — мисливець. Один із більших тер’єрів, дуже швидкий та непередбачуваний для гризунів.

Манчестер-тер’єр

Стрункий, надзвичайно швидкий та розумний. Виведений для змагань та полювання. Ідеальний охоронець квартири від дрібних небажаних «гостей».

Німецький ягдтер’єр

Рішучий, мужній та дуже працелюбний. Полює на лисиць, єнотів і борсуків, тож миші для нього навіть не виклик.

Якщо ви давно думали про собаку, а ще й хочете захистити дім від непроханих гостей, одна з цих порід стане ідеальним вибором. Вони поєднують приємну зовнішність і характер, компактність і силу, а головне — здатність підтримувати лад у домі природним шляхом.