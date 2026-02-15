Порцелянові стільниці на кухні / © Associated Press

Коли ми чуємо слово «порцеляна», уявляються тендітні чайні сервізи та витончені вази. Сьогодні цей матеріал виходить за межі посуду і захоплює кухні та ванні кімнати у всьому світі, про це розповіло видання Real Simple. Порцелянові стільниці — це поєднання естетики натурального каменю та практичності, яку можна порівняти з кварцом і гранітом.

Що таке порцелянові стільниці

Порцеляна для стільниць — це штучно створений матеріал, який виготовляють із суміші мінералів, формують у плити та обпалюють за надвисоких температур, понад 1450°C. Потім плити полірують, щоб отримати бажану текстуру та блиск. Цей процес робить стільниці надзвичайно міцними, термостійкими та стійкими до ультрафіолету.

Міцність і стійкість

Порцеляна витримує гарячі каструлі та сковорідки без підставок і майже не дряпається, лише дуже гострі керамічні ножі можуть залишити сліди. Вона навіть сильніша за граніт, а догляд за нею простіший, адже достатньо мила та води, іноді м’якого засобу для прибирання.

Легкий догляд і довговічність

На відміну від натурального каменю, порцеляна не потребує повторної герметизації. Вона непориста, тому плями практично не з’являються. Це робить матеріал ідеальним для тих, хто хоче красу без зайвого клопоту.

Встановлення

Порцеляна легша за інші матеріали та зазвичай тонша, це дозволяє встановлювати її навіть на наявні стільниці. Проте важливо довіряти монтаж професіоналам, адже тонкий матеріал може легко тріснути під час самостійного встановлення.

Дизайн і кольори

Як штучний матеріал, порцеляна може мати вигляд будь-якого каменю, наприклад, мармуру, граніту чи кварцу. Ви отримуєте бажану естетику за менші гроші та з набагато більшою довговічністю.

Порівняння з кварцом і гранітом

Плямистість та догляд: приблизно на рівні кварцу.

Міцність: трохи нижче кварцу, але міцніше за граніт.

Термічна стійкість: вища за кварц, така ж як у граніту.

Ціна: зазвичай дешевше за кварц і граніт, особливо якщо обрати плитку.

Порцелянові стільниці — це поєднання стилю, практичності та довговічності. Вони підходять для кухонь будь-якого дизайну, не втрачають кольору на сонці та не бояться гарячого посуду. Якщо ви плануєте оновлення кухні, порцеляна може стати вашим кращим союзником: шикарний вигляд натурального каменю без зайвого клопоту та з максимальним комфортом у повсякденному використанні.