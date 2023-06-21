Порушення харчової поведінки у котів: ветеринарка розповіла, що робити і як допомогти тварині

Порушення харчової поведінки у котів трапляється часто. Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна пропонує розібратися в причинах появи проблеми.
Копрофагія:
- Нормальна поведінка у кішок з новонародженими кошенятами
- Засіб виживання в дикій природі
Що робити: фізичне обмеження тварини до поїдання фекалій, тактика відволікання на ласощі або гру.
Канібалізм:
- Поїдання абортованих плодів,слабких кошенят - нормальна поведінка
- Стрес
- Аліментарний дефіцит
- Гормональна недостатність
- Коти так можуть вчиняти з нерідними кошенятами
Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини, тактика відволікання.
Поїдання рослин і трави:
- Нормальна поведінка
- Трава не перетравлюється і допомагає очищувати травний канал від шерсті
- Аліментерані дефіцити
- Нудьга
- Привабливі смакові властивості трави
Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини, придбання спеціального трав’яного міні-газону для котів.
Смоктання тканини:
- Характерне для пубертатного періоду
- Приваблює запах поту
- Збереження дитячої поведінки
Що робити: обмеження контакту з одягом, збільшення клітковини в раціоні, доступ до корму.
Збереження дитячої поведінки:
- Раннє відлучення, втрата матері
- Штучне вигодовування
- Кошенята смокчуть хвости, вуха інших кошенят
Що робити: обмеження контакту з іншими кошенятами, вчасне відлучення.
Втрата апетиту:
- Стрес
- Непривабливий корм
- Захворювання
Що робити: виключення зазначених вище причин, пропозиція привабливого корму, перевірити свіжість їжі.
Фіксація на певних видах кормів
Що робити: до 6 місяців варіювати види кормів, тривалий поступовий перехід з одного виду корму на інший (водночас змішувати корми).
Набута відмова від корму
- Асоціювання неприємних відчуттів в ЖКТ з кормом
- Неприємний досвід з кормом
Що робити: не годувати після блювоти, привчати до нових продуктів або корм через запах.
Поліфагія:
- Захворювання
- Використання ліків
- Фізичні навантаження
- Порушення в вентромедіальному гіпоталамусі
Що робити: виключення зазначених вище причин, перевірка потреб тварини та калорійності раціону.
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