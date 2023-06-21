Порушення харчової поведінки у котів: ветеринарка розповіла, що робити і як допомогти тварині

Порушення харчової поведінки у котів трапляється часто. Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна пропонує розібратися в причинах появи проблеми.

Копрофагія:

Нормальна поведінка у кішок з новонародженими кошенятами

Засіб виживання в дикій природі

Що робити: фізичне обмеження тварини до поїдання фекалій, тактика відволікання на ласощі або гру.

Канібалізм:

Поїдання абортованих плодів,слабких кошенят - нормальна поведінка

Стрес

Аліментарний дефіцит

Гормональна недостатність

Коти так можуть вчиняти з нерідними кошенятами

Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини, тактика відволікання.

Поїдання рослин і трави:

Нормальна поведінка

Трава не перетравлюється і допомагає очищувати травний канал від шерсті

Аліментерані дефіцити

Нудьга

Привабливі смакові властивості трави

Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини, придбання спеціального трав’яного міні-газону для котів.

Смоктання тканини:

Характерне для пубертатного періоду

Приваблює запах поту

Збереження дитячої поведінки

Що робити: обмеження контакту з одягом, збільшення клітковини в раціоні, доступ до корму.

Збереження дитячої поведінки:

Раннє відлучення, втрата матері

Штучне вигодовування

Кошенята смокчуть хвости, вуха інших кошенят

Що робити: обмеження контакту з іншими кошенятами, вчасне відлучення.

Втрата апетиту:

Стрес

Непривабливий корм

Захворювання

Що робити: виключення зазначених вище причин, пропозиція привабливого корму, перевірити свіжість їжі.

Фіксація на певних видах кормів

Що робити: до 6 місяців варіювати види кормів, тривалий поступовий перехід з одного виду корму на інший (водночас змішувати корми).

Набута відмова від корму

Асоціювання неприємних відчуттів в ЖКТ з кормом

Неприємний досвід з кормом

Що робити: не годувати після блювоти, привчати до нових продуктів або корм через запах.

Поліфагія:

Захворювання

Використання ліків

Фізичні навантаження

Порушення в вентромедіальному гіпоталамусі

Що робити: виключення зазначених вище причин, перевірка потреб тварини та калорійності раціону.

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