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Порушення харчової поведінки у котів: ветеринарка розповіла, що робити і як допомогти тварині

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Порушення харчової поведінки у котів: ветеринарка розповіла, що робити і як допомогти тварині

Фото: Credits

Порушення харчової поведінки у котів трапляється часто. Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна пропонує розібратися в причинах появи проблеми.

Копрофагія:

  • Нормальна поведінка у кішок з новонародженими кошенятами
  • Засіб виживання в дикій природі

Що робити: фізичне обмеження тварини до поїдання фекалій, тактика відволікання на ласощі або гру.

Канібалізм:

  • Поїдання абортованих плодів,слабких кошенят - нормальна поведінка
  • Стрес
  • Аліментарний дефіцит
  • Гормональна недостатність
  • Коти так можуть вчиняти з нерідними кошенятами

Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини, тактика відволікання.

Поїдання рослин і трави:

  • Нормальна поведінка
  • Трава не перетравлюється і допомагає очищувати травний канал від шерсті
  • Аліментерані дефіцити
  • Нудьга
  • Привабливі смакові властивості трави

Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини, придбання спеціального трав’яного міні-газону для котів.

Смоктання тканини:

  • Характерне для пубертатного періоду
  • Приваблює запах поту
  • Збереження дитячої поведінки

Що робити: обмеження контакту з одягом, збільшення клітковини в раціоні, доступ до корму.

Збереження дитячої поведінки:

  • Раннє відлучення, втрата матері
  • Штучне вигодовування
  • Кошенята смокчуть хвости, вуха інших кошенят

Що робити: обмеження контакту з іншими кошенятами, вчасне відлучення.

Втрата апетиту:

  • Стрес
  • Непривабливий корм
  • Захворювання

Що робити: виключення зазначених вище причин, пропозиція привабливого корму, перевірити свіжість їжі.

Фіксація на певних видах кормів

Що робити: до 6 місяців варіювати види кормів, тривалий поступовий перехід з одного виду корму на інший (водночас змішувати корми).

Набута відмова від корму

  • Асоціювання неприємних відчуттів в ЖКТ з кормом
  • Неприємний досвід з кормом

Що робити: не годувати після блювоти, привчати до нових продуктів або корм через запах.

Поліфагія:

  • Захворювання
  • Використання ліків
  • Фізичні навантаження
  • Порушення в вентромедіальному гіпоталамусі

Що робити: виключення зазначених вище причин, перевірка потреб тварини та калорійності раціону.

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Дата публікації
Перегляди
1458
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