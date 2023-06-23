Порушення харчової поведінки у собак: ветеринарка розповіла, що робити і як допомогти тварині

Порушення харчової поведінки у собак не є рідким явищем. Ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна пропонує розібратися в причинах та що робити, якщо у вашого песика наявна така проблема.

Поїдання зіпсованих продуктів:

Ймовірно нормальна поведінка (смакові переваги).

Може стати причиною гастроентериту або отруєння (через бактеріальні токсини, мікотоксини, побічні продукти гниття), що проявляються блювотою, діареєю, абдомінальниим болем, слабкістю, порушенням координації, задишкою, шоком, комою та навіть летальним наслідком.

Що робити: обробляти відра для сміття відлякуючими спреями, вчити собаку непідбору, стежити за твариною під час прогулянок.

Поїдання трави:

Нормальна поведінка, оскільки трава та травоїдні тварини також входять до раціону псових.

Привабливі смакові властивості та текстура трави.

Що робити: не дозволяти їсти траву в забруднених місцях, вздовж доріг, в парках, оброблених від ектопаразитів.

Жебрацтво:

Підгодовування зі столу посилює таку поведінку.

Період відвикання дуже тривалий.

Що робити: не підгодовувати зі столу, ігнорування дає позитивний ефект.

Пікацизм (поїдання неїстівних предметів):

Причина точно не з’ясована

Можливий дефіцит заліза, отруєння цинком

Постійне почуття страху

Фізіологічні порушення

Гепатоенцефалопатія

Прояв поліфагії

Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини до привабливих предметів, тактика відволікання на ласощі або гру.

Копрофагія:

У цуценят інтерес до фекалій є нормальним, як і поїдання фекалій цуценят матір‘ю

Домінантна поведінка щодо власника

Реакція на покарання в період привчання цуценя до чистоти

Спосіб привернути увагу власника

Стрес

Нудьга

Порушення всмоктування в ШКТ

Паразитарні інвазії

Поліфагія (діабет, синдром Кушинга)

Годування важко засвоюваним кормом

Перегодовування

Що робити: виключення вищезазначених причин, фізичне обмеження тварини до поїдання фекалій, тактика відволікання на ласощі або гру.

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