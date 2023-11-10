Комфорт та затишок: блогерка показала, як навести лад в маленькій квартирі

Блогерка Хоуп Ватсон тішить своїх підписників у Instagram різноманітними відео своєї домашньої рутини. В одному з таких вона показала, як наводить лад в своєму домі.

Дівчина почала із ліжка: поміняла постіль і застелила пледами. Далі навела лад на туалетному столику — протерла пил, дзеркала, розставила косметичні засоби та особисті речі. Прибрала, протерла всі поверхні та техніку на кухні. Очистила та витерла скло зі столика у вітальні, поклала книги та декор. Впорядкувала речі на робочому столі біля комп'ютера. Наприкінці вимила поверхні, дзеркало у ванній кімнаті та показала загальний результат.

Коментатори висловлюють свої захоплення естетикою оселі та пишуть:

"Насправді мені дуже подобаються такі відео про прибирання, завжди дають мені мотивацію прибирати свій простір. Проте їх важко пов’язати зі своїм, тому що більшість будинків, які там прибирають, справді мінімалістичні та нейтральні (без ненависті, це просто не мій стиль). Ця жіноча естетика дуже схожа на мою, і мені подобається дивитися відео, яке показує, що ви все ще можете мати чистий і естетичний простір з маленькими дрібничками та прикрасами на кожній поверхні".

"Мені подобається, що ви не використовуєте багато продуктів!"

"Подобається атмосфера вашого місця".

"Ваше місце — вогонь. Я люблю прибирати, коли у мене є мотивація, люди недооцінюють, наскільки це справді допомагає".

Раніше Хоуп розповіла підписникам свої 4 способи зробити кімнату затишною.

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