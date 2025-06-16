Посадіть їх обовʼязково: 5 багаторічних рослин, які прикрасять будь-який сад

Ірис / © Associated Press

Реклама

Багаторічні рослини не треба кожен рік сіяти на розсаду, зазвичай, вони не потребують складного догляду, але тішать нас красою листя та квітами.

GardeningKnowHow звернувся до досвідченого садівника з проханням назвати пʼять багаторічних рослин, які, повинні бути в кожному ландшафті.

Поради щодо садіння багаторічних рослин

Оскільки багаторічники вибираються на тривалий термін, це допомагає добре підготувати ґрунт перед садінням. Більшість багаторічних рослин потребують добре дренованого ґрунту, тому обов’язково додайте компост, щоб розпушити його і додати поживних речовин.

Реклама

Зверніть увагу на індивідуальні потреби вашої рослини, особливо на вологість і насиченість ґрунту. Багато багаторічних рослин не потребують добрив. РН ґрунту також є фактором, тому з’ясуйте, чи він у вашому регіоні кислий, чи лужний.

Також важливо висаджувати багаторічні рослини в належній кількості сонячного світла. Багатьом квітучим багаторічникам потрібне повне сонце, або напівтінь. Але є кілька, які цвітуть у повній тіні, наприклад, хости, морозники та астильби.

Ось пʼять багаторічних рослин, які прикрасять будь-який сад.

Ваточник

Ваточник / © Credits

Навіть якби ваточник (Asclepias tuberosa) посухостійкий, усе літо красується помаранчевими квітами, шкідники та хвороби його не турбують.

Реклама

Рослина утворює купу зеленого листя заввишки від 0,3 до 0,6 м. Він віддає перевагу добре дренованому ґрунту на сонячному місці в саду. Цей сорт користується перевагою завдяки своєму нектару. Багато метеликів та бджіл все літо злітаються до його яскравих квітів.

Його легко виростити з насіння, але дорослі рослини також доступні в продажу.

Ехінацея

Ехінацея / © Credits

Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea). Вона має міцні стебла, привабливі рожеві квіти, схожі на ромашку, і є джерелом нектару для бджіл та метеликів.

Ехінацея — одна з найкращих рослин для запилення. Ця рослина швидко збільшується, а також легко пересівається. Якщо ви не хочете, щоб було багато зайвих рослин, приберіть частину зів’ялих квітів і залиште кілька для птахів. Очікуйте високу рослину, оскільки вони зазвичай досягають 0,9-1,2 м у висоту.

Реклама

Пурпурова Ехінацея родом із центральної та східної частини США. А. Висаджуйте її в добре дренований ґрунт на сонці або в півтіні. Також ехінацея стійка до посухи.

Флокс

Флокс / © Credits

Ще один багаторічний фаворит — флокс, і є дуже багато приголомшливих сортів цих квітів на вибір. Шоу починається навесні зі світло-блакитних запашних лісових флоксів, а потім триває до літа з садовими.

Флокси цвітуть більшу частину літа і є рослинним магнітом для метеликів. Деякі з них мають зріст близько 30 см, а їхні темно-рожеві суцвіття залишаються все літо.

У жарких і вологих місцях флокси можуть заразитися борошнистою росою, якщо вони не отримують достатньої циркуляції повітря. Важливо проріджувати рослини, якщо вони сприйнятливі. Більшість нових сортів мають стійкість до борошнистої роси.

Реклама

Садові флокси люблять повне сонце та добре дренований вологий ґрунт.

Іриси

Ірис / © Associated Press

Здається, що майже кожен має кілька ірисів від друга чи бабусі. Але якщо ви ще не пройшли цей етап, подивіться на нові сорти — і ви можете захопитися.

Висота квітів від 0,3 до 1,2 м, вони є провісниками весни, одразу після нарцисів і тюльпанів. Квіти вишукані — вони барвисті, великі й не схожі на інші в саду. Але здається, ніби ці квіти приходять і зникають так швидко.

Іриси легко посадити, тому що кореневища сидять просто під ґрунтом, а верхівки на сонці. Переконайтеся, що все коріння розташоване під землею. Йому потрібна вода, щоб прижитися, але після цього його можна не поливати, якщо не буде тривалої посухи.

Реклама

Цей багаторічник переходить у стан спокою в кінці літа, тому це найкращий час для поділу і пересаджування ірисів. Удобрювати можна навесні, коли вони прокинуться, і повторно через місяць після цвітіння.

Лілійник

Лілійник / © Credits

Лілійники (Hemerocallis hybrida) починають цвісти на початку літа, незабаром після відцвітання ірисів. Вони є основним продуктом у багатьох садах завдяки своїм великим квітам у формі труби та простоті догляду.

Лілійники зазвичай випускають безліч пуп’янків на високих рослинах, що добре, тому що кожна квітка живе лише день. Зріжте черешки, коли квіти зів’януть. Дугоподібне зелене листя лілійників росте купками приблизно від 0,3 до 0,5 м у висоту й ширину. Коли грудка збільшується, одразу розпускається багато квітів. Для кращого цвітіння діліть лілійники приблизно кожні п’ять років.

Квіти є джерелом нектару для бджіл та метеликів, але вони не такі привабливі, як інші нектарні рослини. Висаджуйте їх на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом із високим вмістом органіки.

Реклама