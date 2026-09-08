Тюльпани / © Associated Press

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Незалежно від того, чи полюбляєте ви витончені крокуси, чи великі та яскраві тюльпани, знання того, коли і як садити цибулини, є ключем до отримання максимальної користі від ваших рослин.

Фахівці поділилися з The Spruce всіма необхідними фактами про посадку цибулин та порадами, які допоможуть]v пережити зиму та цвісти довгі роки.

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Чи зарано садити цибулини у вересні

Точний час садіння цибулин залежить від сорту цибулини та фактичного місця вирощування, однак, період між кінцем літа та початком осені — це зарано для цієї справи у більшості регіонів.

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Зазвичай найкраще садити цибулини приблизно за шість-вісім тижнів до сильних заморозків, оскільки ми не бажано, щоб цибулини почали випускати листя над землею до зими.

Цей час також дає корінню цибулин достатньо часу, щоб прижитися, перш ніж погода похолодає, а земля замерзне.

Також очікування охолодження ґрунту нижче 13°C запобігає гниттю.

Враховуючи, що гниття цибулин є однією з основних причин, чому вони не цвітуть, має сенс захистити свої інвестиції та трохи довше зачекати з садінням.

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Ідеальний час для садіння цибулин

У більшості регіонів найкращий час для садіння весняних цибулин — це десь між серединою вересня та кінцем жовтня, коли погода прохолодна, але земля ще не замерзла. Цей період садіння дає корінню цибулин час почати рости, але не залишає цибулини в незамерзлій землі так довго, щоб вони не почали гнити або їх не знайшли голодні білки та бурундуки.

Якщо ви живете в м’якому кліматі, можете посадити цибулини ще пізніше, але важливо посадити їх у землю до того, як вона замерзне.

Цибулини, які цвітуть влітку чи восени, мають зовсім інші потреби в посадці, оскільки вони, зазвичай, не є зимостійкими. Для цих рослин найкраще зачекати до останніх весняних заморозків, щоб почати садити, а потім викопати цибулини та занести їх до приміщення на зиму, коли їхнє листя почне жовтіти. Це включає такі поширені садові улюбленці, як жоржини та гладіолуси.

Хоча ці рекомендації мають допомогти вам визначити найкращий час для садіння, важливо ознайомитися з будь-якими рекомендаціями, що містяться на упакованні цибулин. Деякі види можуть бути трохи вибагливими щодо часу садіння, тому завжди краще перевірити.

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Як доглядати за цибулинами взимку та ранньою весною

Після того, як ви посадили цибулини на газоні або в саду, полийте їх лише один раз і не поливайте знову до весни. Це допомагає корінню почати рости, але не робить цибулини достатньо вологими, щоб вони гнили.

Також важливо прибирати будь-які залишки цибулин навколо місця посадки, включно з паперовими шкірками цибулин, оскільки ці залишки можуть потенційно приваблювати бурундуків та інших цибулинних поїдачів.

Взимку весняноцвіті цибулини повинні залишатися в стані спокою в холодних регіонах і потребують мінімального догляду. Просто накрийте їх шаром мульчі 5-7,5 см, якщо хочете забезпечити додаткову ізоляцію.

У більш помірних регіонах цибулини іноді можуть почати рости взимку, але їх не потрібно поливати, якщо тільки в них не проросте листя, а у вашому саду не настане період сухої погоди, через яку ґрунт стане сухим.

Коли цибулини почнуть рости та цвісти навесні чи влітку, поливайте їх лише тоді, коли ґрунт буде сухим на дотик, а опадів мало. Щоб посилити цвітіння, підживлюйте квітучі цибулини збалансованим добривом для цибулин, коли їхнє листя проросте, але припиніть підживлення, коли розпустяться бутони. Коли рослини перестануть цвісти, а їхнє листя почне відмирати, не спокушайтеся видаляти зів’яле листя, оскільки воно допомагає цибулинам накопичувати енергію для цвітіння наступного сезону.

7 рослин для вирощування з цибулинними

Посадка цибулин з іншими квітами може покращити вигляд ваших клумб і продовжити час цвітіння, але це також розумний спосіб приховати листя цибулин, коли вони відмруть після цвітіння. Ось кілька рослин, які ви можете вирощувати з цибулинами, і чому ці поєднання працюють.

Інші цибулини. Цибулини цвітуть у різний час, і послідовне висаджування весняних цибулинних, таких як крокуси, з віргінськими дзвіночками, декоративними аліумами та іншими пізньоквітучими рослинами збереже ваші клумби барвистими протягом усього сезону.

Гости. Їхнє листя швидко маскують вигляд зів’ялих цибулин і додають кольору вашому саду.

Папороті. Як і гости, папороті також можна використовувати для маскування пожовтіння листя цибулин, але більшість з них найкраще ростуть у вологому ґрунті та злегка затінених місцях.

Лілійники . Як тільки весняні цибулини перестануть цвісти, ви можете розраховувати на те, що лілійники наповнять ваш сад квітами протягом літа.

Цибуля. Часник, цибуля-шніт, декоративні цибулі та інші близькоспоріднені рослини виділяють різкий запах, який можна використовувати, щоб відлякати бурундуків та інших гризунів від закопаних цибулин.

Моховий флокс. Весняний квітучий моховий флокс покриває землю рожевими, фіолетовими та білими квітами і може використовуватися як ґрунтопокривна рослина під вищими цибулинними рослинами.

Коралові дзвіночки. Завжди популярні коралові дзвіночки радують яскравим цвітінням і швидкозростаючим листям, яке приховує зів’ялі цибулини.

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