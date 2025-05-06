Пошкоджують стіни, підлогу та паркани: 4 популярні рослини, які не варто заводити в своєму саду

Гліцинія / © ТСН

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Хоча пишний зелений сад може справляти сильне враження, а листяні крони можуть бути привабливим місцем для друзів та родини, експерти застерігають людей бути обережними з тим, що вони садять. Кілька поширених рослин насправді можуть наражати ваш будинок на небезпеку.

Британські експерти зі страхування житла визначили, що, здавалося б, невинні садові улюбленці є причиною великої шкоди майну. Про це повідомляє Еxpress.co.uk. Ось чотири найшкідливіших садових рослини.

Англійський плющ

Англійський плющ / © Credits

Ще один улюбленець, який може серйозно пошкодити ваш будинок, — це англійський плющ. Ця культова рослина відома тим, що має приголомшливий вигляд, коли вона тягнеться старими цегляними будівлями і вкриває їх пишною зеленню. Але ця пишна рослина має серйозну силу — її повітряне коріння, яке вона використовує, щоб чіплятися за будівлі, може фактично зариватися в тріщини та шви розчину та розривати їх.

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Плющ може збити черепицю, витягнути водостоки зі стін і додати структурного напруження всій конструкції будинку.

Важливо регулярно доглядати за плющом і стежити за тим, щоб він не завдав жодної шкоди. Але будьте обережним — він надає притулок гніздовим птахам. Якщо ви думаєте про видалення плюща, завжди перевіряйте наявність гніздової активності, особливо навесні та влітку.

Бамбук

Бамбук / © Associated Press

Ще одна популярна рослина — бамбук. Ця швидкозростальна рослина забезпечує чудову приватність та екзотичну естетику для вашого саду, але вона може швидко перетворитися на кошмар.

Бамбук має підземне коріння, яке агресивно поширюється на багато метрів за межі початкової ділянки посадки. Це коріння може піднімати плити патіо, пробивати під’їзні шляхи та навіть тріскати підлогові дошки у вашому будинку.

Коріння бамбука зазвичай не розтріскує міцний фундамент самостійно, але воно використовуватиме тріщини та щілини. Воно також може блокувати стоки та трубопроводи, а також дестабілізувати садові стіни чи паркани, проростаючи під ними.

Гліцинія

Гліцинія / © ТСН

Ця чарівна фіолетова стеблова рослина з деревними ліанами та каскадами квітів приголомшлива, але вона має деякі приховані небезпеки для вашого дому.

У міру дорослішання цих дерев’янистих стебел вони чинять тиск на стіни, водостоки та лінії дахів, поступово розширюючи щілини та створюючи потенційні точки проникнення води та пошкодження від морозу. Якщо дозволити гліцинії безконтрольно поширюватися, вона може навіть збити черепицю або водостоки. А якщо посадити її занадто близько до будинку, її коренева система також може почати перешкоджати підземному дренажу систему або неглибокий фундамент.

Жасмин

Жасмин / © Credits

Жасмин — ще одна швидкозростальна ліана, яка може похвалитися красивими білими квітами та чудовим солодким ароматом, але ця прекрасна рослина може завдати шкоди, якщо її не контролювати.

Влітку жасмин може утворювати товстий зелений килимок, який маскує приховані вразливості. Якщо цегляна кладка вже вивітрилася або потріскалася, цей тривалий вплив вологи може призвести до проблем із вологістю, особливо у старих будівлях.

Жасмин також може закупорювати жолоби, водостічні труби, вентиляційні отвори або вентиляційні блоки, зменшуючи потік повітря та створюючи ідеальні умови для потрапляння води та цвілі.

Тож, якщо ви хочете насолоджуватися цими чудовими ліанами, обов’язково стежте за ними, щоб уникнути проблем.

Дата публікації 11:55, 30.04.24 Кількість переглядів 221 Чи можна зривати бузок: користь чи шкода рослині?