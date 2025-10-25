Поширені помилки у плануванні вітальні, через які ваш простір здається тісним / © Freepik

Реклама

Видання Real Simple разом із професійними дизайнерами інтер’єрів розповіло, які чотири помилки найчастіше «крадуть» квадратні метри та як їх легко виправити, що ваш простір «дихав на повні груди».

Усі меблі — вздовж стін

Здається логічним, прибрати все «до стінки», щоб залишити більше місця у центрі. Але саме це — головна пастка. Коли ви виставляєте меблі по периметру, ви підкреслюєте межі кімнати, тож вона здається ще меншою. Натомість спробуйте «пливуче» розташування — розмістіть диван та крісла ближче до центру та закріпіть композицію килимом.

Поради:

Реклама

Залиште трохи простору між стіною та меблями.

Уздовж стін краще розташувати акцентні крісла, тумби чи полиці, а не головні зони сидіння.

Так ви створите центр тяжіння, який візуально відкриє кімнату.

Перекриті проходи

Якщо у вас є хоч один куточок, у який складно пройти, вітальня автоматично здається тісною. Меблі, які блокують природні шляхи руху, миттєво роблять простір вужчим. Ідеально — залишати приблизно 90 см вільного проходу між великими предметами.

Поради:

Виберіть менший диван або круглий столик замість громіздкого прямокутного.

Не ставте спинку дивана одразу навпроти входу, це створює ефект «стіни» та закриває кімнату.

Краще, щоб при вході ви бачили передню частину зони відпочинку, а не її «тил».

Як результат, простір здається глибшим і гостиннішим.

Реклама

Ігнорування масштабу та пропорцій

Це одна з найпідступніших помилок. Маленький столик поруч із гігантським диваном або занадто короткий килим миттєво порушують баланс.Масштаб — це все. Якщо пропорції не збалансовані, простір має стиснутий вигляд, навіть якщо він великий.

Як зберегти гармонію:

Диван має займати приблизно 2/3 довжини стіни, біля якої стоїть.

Кавовий столик — половину чи дві третини довжини дивана.

Килим повинен бути настільки великим, щоб передні ніжки всіх меблів стояли на ньому.

І не забудьте про головне дизайнерське правило, а саме, міряйте, перш ніж купувати. Ваша рулетка — найкращий друг, коли мова йде про пропорції.

Надлишок декору

Ми всі цінуємо дрібниці, які додають затишку, наприклад, свічки, книги, вази, рамки чи сувеніри. Але надто багато деталей роблять навіть стильну кімнату візуально захаращеною. Коли предмети конкурують між собою за увагу, простір перестає «дихати». Залишайте негативний простір, він працює, як пунктуація у тексті, дає очам відпочити.

Реклама

Як створити баланс:

Приберіть кілька речей із полиць, каміну чи журнального столика.

Залиште лише улюблені, великі чи виразні об’єкти.

Користуйтеся правилом трьох, розставляйте предмети по три — це створює ритм і гармонію.

Навіть найменша вітальня може мати просторий, світлий та дизайнерський вигляд. Розумне планування, пропорції та повага до «повітря» — ось що створює відчуття розкоші навіть без зайвих квадратних метрів. І головне, не бійтесь експериментувати. Простір — це не про розмір, а про відчуття.