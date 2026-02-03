Сіяння насіння в лютому за місячним календарем: досвідчені садівники назвали 9 дат, яких варто уникати

Розсада помідорів / © ТСН

Реклама

Якщо ви хочете почати сіяти насіння як професіонал, тоді варто звернутися до більш досвідчених садівників. І якщо ви коли-небудь чули, як досвідчений садівник бурмоче щось на кшталт: «О, я б не садив це сьогодні», не перевіривши прогноз погоди, найімовірніше, він думав про місячний календар.

Коли не можна сіяти насіння в лютому, розповідає GardeningKnowHow.

Це правда: поколіннями фермери та садівники використовували місячні календарі садіння, щоб вирішити, коли сіяти, садити та збирати врожай. І лютий, з усіма його очікуваннями та хвилюванням щодо майбутнього, є ключовим місяцем, коли час справді має значення. Особливо, якщо ви намагаєтеся розібратися, коли починати сіяти насіння.

Реклама

Чому важливий час сіяння в лютому

Лютий — це час, коли багато садівників починають сіяти насіння в приміщенні, особливо ранні культури, такі як салат, капустяні та горох. Дехто вважає, що рослини, що сіялися занадто рано або в дні з низьким рівнем енергії, можуть стати довгоногими, стресованими або повільно приживатися.

Насправді певні лютневі дати вважаються неплідними або поганими днями для садіння, що по суті означає, що насіння, посіяне тоді, може мати проблеми з проростанням, нерівномірним ростом або просто не приживатися.

Тож яких лютневих днів слід уникати, а коли натомість слід сіяти

Якщо ви хочете запозичити мудрість старих фермерів, ось дати, яких краще уникати для сіяння насіння. Особливо, якщо ви хочете дати йому найкращий шанс процвітати.

4–6 лютого: неплідні дні

Реклама

Це вважаються дні з низькою енергією для росту. Насіння, посіяне зараз, може проростати повільно або нерівномірно, якщо взагалі проросте. Багато виробників використовують цей час, щоб дати ґрунту відпочити, очистити горщики або організувати лотки з насінням, а не садити.

10–12 лютого: невдалі дні для садіння

Не такі непродуктивні, як неврожайні дні, але все ж не ідеальні. Насіння, посаджене цими днями, найімовірніше, дасть слабкі або нестабільні паростки. Якщо ви нетерпляче очікуєте початку, краще зачекати лише кілька днів.

19–21 лютого: неврожайні дні (без садіння)

Реклама

Ще один період, де порада проста: не сійте. Ці дні традиційно зарезервовані для робіт з обслуговування: заточування інструментів, перевірка компосту або планування весняного сільськогосподарського укладання.

Загалом, це дев’ять лютневих дат, коли досвідчені фермери взагалі уникають сіяння насіння.

Найкращі лютневі дати для сіяння насіння

Якщо ви хочете збільшити свої шанси, це дати, які старі фермери точно обвели б у своїх календарях для сіяння насіння.

13–15 лютого: дуже гарні дні для садіння

Реклама

Часто описуються як одні з найкращих днів місяця для сіяння насіння завдяки сильній місячній енергії. Ідеально підходять для листових культур та квітів, вирощених заради їхнього цвітіння, включно з:

Салатом

Капустою

Броколі

Шпинатом

Горошоком

Однорічними квітами.

Вважається, що розсада, яку розпочали вирощувати у цей час, міцніша, стійкіша та швидше приживається.

16–18 лютого: гарні дні для садіння

Все ще гарне вікно для посіву, особливо якщо ви пропустили попередній пік. Ці дні підходять для:

Реклама

Квасолі

Гороху

Трав

Ріст може бути не таким енергійним, як у «дуже хороші» дні, але результати зазвичай надійні.

22–24 лютого: чудове вікно для садіння

Улюблений період серед садівників, які планують заздалегідь. Особливо добре підходить для:

Гарбузів

Огірків

Динь

Квітучих рослин.

Вважається, що це вікно сприяє сильному росту над землею та здоровим лозам.

Реклама

Чи потрібно дотримуватися цих правил

Звичайно, необов’язково слухати досвідчених фермерів; багато садівників повністю ігнорують фази місяця та однаково вирощують чудові рослини. Однак багато досвідчених фахівців недвозначно скажуть вам, що коли умови вже є складними (низьке освітлення, низькі температури, обмежений простір), навіть невелике регулювання у потрібні дні може дати розсаді тонку, але корисну перевагу.

Як мінімум, місячні календарі заохочують до терпіння, чого часто вимагає лютневе садівництво. І що, якби трохи старомодної мудрості могло допомогти вашій розсаді краще прижитись?

Що ж, чесно кажучи, це саме та садівнича магія, в яку ми раді вірити.