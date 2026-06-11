Посійте один раз і насолоджуйтеся вічно: 8 квітів, які самі подбають про своє повернення

Наперстянка / © ТСН

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Розводити клумби — це недорого, просто і приємно, а якщо ви оберете квіти, які самосіються, вам доведеться зробити це лише один раз. Вони самі продовжать роботу за вас, утворюючи безліч насінин, які самостійно розсіються по всьому саду, заповнюючи порожні місця та створюючи спонтанні квіткові комбінації на ваших клумбах наступного року. Вам більше ніколи не доведеться копирсатися з насінням з пакетиків.

Які квіти настільки самостійні, розповідає Gardensi Ilustrated.

Як вибрати самосійні рослини

Найкращі самосійні рослини — це ті, які розмножуються активно, але не настільки рясно, щоб витісняти інші культури. Хороший самосів має бути легким для виривання, щоб ви могли без зайвих зусиль доглядати за своїм садом.

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Оскільки ці квіти, ймовірно, ростимуть у вашому саду роками, краще вибирати найефектніші або найулюбленіші рослини. Самосіви, за визначенням, витривалі, тож вони залишаться у вас на все життя. Знайдіть свій улюблений сорт і садіть лише його.

Висаджувати краще лише по одній рослині кожного виду. Якщо ви хочете, щоб ваші самосівні рослини щороку відновлювалися без змін у кольорі чи формі, не садіть у своєму саду більше одного сорту одного виду, інакше вони схрестяться. Якщо ви вирощуєте лише один сорт, наступного року всі самосіви мають бути однаковими.

Як висівати самосійні рослини

Якщо ви вирішили вирощувати у своєму саду самосіви, спробуйте спочатку виростити насіння в горщиках або лотках для розсади, а потім висадити його як молоді саджанці. Однорічні рослини можна сіяти на відкритому ґрунті або під склом навесні чи восени. Вони зацвітуть до середини літа, а багато з них цвістимуть аж до перших осінніх заморозків. Дворічні рослини (посіяні в середині літа) зацвітуть наступного року.

Якщо у вас є кілька жмень насіння, ви можете висіяти його просто у ґрунт, але пам’ятайте, що природа має звичку розкидати його з такою жвавістю, яку складно перевершити. Якщо ви все ж висаджуєте безпосередньо у ґрунт, краще навчитися розпізнавати сіянці на ранній стадії, щоб не виполоти їх разом з бурʼянами. І навпаки, важливо вчасно розпізнавати сіянці бур’янів, щоб позбутися їх, перш ніж вони вкоріняться.

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Щоб посіяти насіння безпосередньо у ґрунт, просто розсипте його на підготовлену землю (попередньо розпушену до дрібної структури) або на поверхню великого контейнера, наповненого компостом. Перевірте інформацію щодо глибини та відстані між насінням в інструкції на пакованні.

Слідкуйте за рослинами та просто видаляйте непотрібні саджанці або викопайте їх і пересадіть на інше місце в саду. Можете пересадити зайві рослини до горщиків і подарувати їх своїм друзям та сусідам.

Майже всі самосійні рослини полюбляють сонячні місця і хороший дренаж. Ви можете допомогти процесу самосіяння, розмахуючи зів’ялими насіннєвими головками над вашими клумбами.

Ось деякі з найкращих і найпростіших у вирощуванні однорічних та дворічних самосійних рослин.

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Чорнушка

Чорнушка / © Credits

Чорнушку легко вирощувати з насіння. Вона буває традиційного небесно-блакитного кольору, а також білого, фіолетового та рожевого. Квіти деяких сортів незвичайні, з двоколірними білим і насичено-синім забарвленням на міцних стеблах, популярні серед садівників і дизайнерів. Висушені насіннєві головки створюють гарну зимову композицію у вазі.

Каліфорнійський мак

Каліфорнійський мак / © Credits

Ідеально підходить для сонячних ділянок, висівання крізь гравій або для пом’якшення твердих поверхонь, як-от тріщини в тротуарі, а також добре росте в горщиках.

Опійний мак

Опійний мак / © Getty Images

Опійний мак додає саду нотку драматизму, а його приголомшливі відкриті квіти різних кольорів популярні серед запилювачів. Вони мають чарівне поєднання ніжних, паперових пелюсток і сміливого відтінку кольору. Після цвітіння насолоджуйтеся архітектурними якостями насіннєвих коробочок як у саду, так і у вазі.

Чорнобривці

Чорнобривець / © ТСН

Звичайні чорнобривці легко вирощувати з насіння. Найвідоміші види мають помаранчеві квіти. Прості у вирощуванні, вони м’яко самосіються і продовжують цвісти, якщо регулярно обрізати головки. Потім залиште насіннєві головки в кінці сезону, щоб вони могли самостійно розсіятися.

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Лінарія

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Існують насичено-рожеві та білі форми цієї квітки. Вона проростає, як гірчиця і крес-салат, тому сійте її обережно, дрібною. Квіти схожі на мініатюрний левиний зів.

Мальва

Мальви / © Credits

Одні з найвизначніших рослин для котеджних садів, високі мальви є улюбленцями багатьох садівників і бувають різних кольорів: від білого та блідо-рожевого до червоного й майже чорного. Вони можуть рости в різних умовах, від добре дренованого родючого ґрунту до гравійних доріжок і тріщин у мощенні.

Наперстянка

Наперстянка / © Credits

Наперстянка — ще одна класична рослина для котеджного саду. Вона може бути дворічною або багаторічною і вільно розсіюється самостійно у непорушеному ґрунті. Вона чудово почувається на сонці або в півтіні. Ви можете заохотити самосіяння, розмахуючи відцвілими насіннєвими головками навколо бордюрів влітку. Наперстянка також є чудовою для зрізання.

Польовий мак

Польовий мак / © Associated Press

Польовий мак, посіяний одного разу, з’являтиметься у вашому саду щороку. Оберіть традиційний червоний або щось ніжніше.

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