Поставте їх у спальні: три кімнатні рослини, які зміцнять ваше здоров'я

Не всі кімнатні рослини можна тримати у своїй спальні, але ці три не просто не шкодять вашому здоров'ю, а й допомагають його зміцнити.

Деякі кімнатні рослини можуть не тільки прикрасити інтер'єр, але й принести багато користі, наприклад, допомагають видалити цвіль і конденсат. Також є рослини, які сприятливо впливають на наше здоров'я.

Ентузіаст садівництва Ендрю Вайт розповів, які рослини поліпшують сон, зменшують стрес і занепокоєння, а також допомагають покращити якість повітря.

Лаванда

Три кімнатні рослини, які зміцнять ваше здоров'я / Фото: Credits

Наявність рослин у вашій спальні може покращити якість повітря, поглинаючи та фільтруючи вуглекислий газ та виділяючи кисень. Поліпшення якості повітря впливає не тільки на органи дихання, але також поглиблює сон сну і знижує стрес.

Лаванда допомагає нам краще спати м піднімає настрій. Квіткові аромати, такі як лаванда, допомагають вам почуватися щасливішими і можуть надавати заспокійливий вплив. Лаванда допомагає вам полегшити тривожні почуття, що дозволяє краще спати, таким чином покращує імунну систему.

Хлорофітум

Три кімнатні рослини, які зміцнять ваше здоров'я / Фото: Credits

Ще одна рослина, яку Ендрю порекомендував для спальні, — це хлорофітум. Ця гарна рослина є надзвичайно ефективним очисником повітря.

Спатіфілум

Три кімнатні рослини, які зміцнять ваше здоров'я

Спатифіллум теж буде бажаним гостем у вашій спальні, тому що чудово дає раду з виробництвом кисню та очищенням повітря.

Де розмістити рослини у спальні

Фото: Credits

Є кілька нових способів розмістити кімнатні рослини у спальні. Можна вирощувати квіти у великих горщиках біля вікон, а можна розміщувати у підвісних кошиках.

Підвісні горщики з рослинами можуть звільнити простір на підлозі та поверхнях, водночас вони щодня отримуватимуть необхідний рівень сонячного світла.

Просто переконайтеся, що ви розвішуєте кімнатні рослини далеко від місць, через які ви часто переміщатиметеся, крім того завжди необхідно враховувати особисті обставини. Наприклад, якщо ви алергік і схильні до нападів сінної лихоманки, тримати рослини в спальні може бути не найкращим рішенням, оскільки вони можуть спричинити реакцію.

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