Посудомийка чи ручне миття: що екологічніше та вигідніше / © Associated Press

Видання Real Simple з’ясувало, хто миє краще — людина чи машина. І результати вас здивують. І хоча логіка підказує, що миття вручну має бути кращим для планети, адже без електрики, наука каже інакше. Посудомийна машина споживає менше ніж половину води та енергії, ніж миття вручну.

У цифрах це виглядає так: за 10 років і 4 цикли на тиждень посудомийка виробляє 2 090 кг парникових газів, тоді як миття вручну — 5 620 кг. Що до води — 61 700 л проти 129 477 л. Тобто посудомийна машина виграє «на суху».

Чому посудомийка ефективніша

По-перше, вона використовує менше води, але гарячішої — до 70 °C. Це не лише краще очищує, а й знезаражує. Для порівняння, одна посудомийка витрачає 11,3–15 л води на цикл, тоді як звичайний кран «з’їдає» 5,6–7,5 л щохвилини. Іншими словами, поки ви співаєте куплет у ванній, посудомийка вже встигає зробити чистоту та заощадити ресурси.

Як зробити миття посуду екологічнішим

Не промивайте посуд перед завантаженням. Це пережиток минулого. Сучасні мийні засоби та машини створені саме для того, щоб справлятися з брудними тарілками. Достатньо лише зчистити великі залишки їжі. Відмова від попереднього ополіскування економить до 3% енергії на кожен цикл. Завантажуйте посудомийку правильно. Неправильно розставлені тарілки означають повторний запуск, а це зайва вода та електрика. Краще один раз витратити хвилину, ніж мити двічі. Вимикайте функцію гарячого сушіння. Це може зменшити споживання енергії на 11%. Просто залиште дверцята прочиненими, хай посуд природно висохне. Запускайте лише з повним завантаженням. Посудомийка витрачає однакову кількість енергії незалежно від кількості тарілок, тож не змушуйте її «працювати впівсили». Обирайте енергоефективну модель. Шукайте техніку з позначкою «Energy Star „, вона споживає менше води та електрики, ніж звичайні моделі.

Якщо все ж таки миєте вручну

Використовуйте метод двох ємностей. Одна — для гарячої мильної води, інша — для ополіскування. Це економить десятки літрів. Замочіть посуд перед миттям. 15 хв у теплій воді зроблять свою справу, вам залишиться лише легкий дотик губкою.

Хоч як би ми не любили ритуал ручного миття під музику чи серіал, посудомийка — беззаперечний лідер у турботі про планету. Вона споживає менше води, менше енергії, викидає менше CO₂ і, бонусом, звільняє ваш час для важливіших справ.

Отже, якщо ви ще вагаєтеся, вважайте це знаком, час довірити миття машині. Вона не лише подбає про тарілки, а й про майбутнє планети.