Потребують особливої уваги: 9 найбрудніших місць на вашій кухні

Подумайте про ділянки та предмети, які ви можете використовувати щодня під час приготування їжі. Що має спадати на думку, це кухонні стільниці, ручки, раковини, губки, багаторазові пляшки для води тощо. До них часто торкаються щодня, тому важливо дезінфікувати їх щодня або кілька разів на тиждень, щоб уникнути накопичення бактерій та перехресного забруднення.

The Spruce назвав найбрудніші місця на вашій кухні та як їх правильно чистити.

Ручки, кнопки та сенсорні панелі

Кожен прилад на вашій кухні має певний тип панелі керування або ручки, до якої торкаються щоразу, коли він використовується. Важливо пам’ятати про те, що потрібно мити всі ці ручки, кнопки або сенсорні панелі щотижня, оскільки вони часто забуваються під час ретельного прибирання кухні. Особливо, якщо ви торкаєтеся їх під час приготування їжі або роботи із сирими продуктами. Обов’язково очищуйте ручки кухонних шаф, ручки приладів та панелі керування дезінфікувальними серветками або дезінфікувальним спреєм та чистою тканиною або паперовим рушником.

Раковина

Незважаючи на те, що через вашу кухонну раковину протікає багато води, на її поверхні, ймовірно, ховаються мікроби, особливо в щілинах, де раковина з’єднується зі стільницею та навколо зливу.

Кухонну раковину слід дезінфікувати після кожного приготування їжі, миття посуду або принаймні раз на день, і не забувайте про ручки, кран та поверхні стільниці біля раковини. Вони збирають усі бризки, коли ви змиваєте забруднену їжу. Використовуйте дезінфікувальний засіб для чищення раковини та чистий рушник або одноразові дезінфікувальні серветки.

Губки, щітки та кухонні рушники

Прагнучи зменшити використання паперових рушників та їхній вплив на довкілля, люди часто використовують целюлозні губки, щітки для чищення раковини та тканинні кухонні рушники. На жаль, кухонні губки та щітки для чищення містять високий рівень бактерій, якщо їх не мити та не дезінфікувати належним чином.

Якщо ви використовуєте ці засоби, їх слід мити в гарячій воді після кожного приготування їжі або прибирання. Щітки для миття раковини та овочів можна ретельно мити в посудомийній машині після кожного використання.

Холодильник

Ми вже обговорювали, що може ховатися на ручках та сенсорних панелях холодильника, але навіть за низьких температур деякі досить шкідливі бактерії можуть рости у вашому холодильнику.

Більшість фруктів та овочів залишатимуться свіжими довше, якщо їх не мити перед зберіганням. У цьому разі краще зберігати їх немитими, щоб уникнути швидкого псування, але важливо часто мити шухляди, щоб уникнути подальшого забруднення, оскільки там можуть залишатися залишки їжі або бактерії.

Те саме відбувається із сирим м’ясом, яке зберігається в холодильнику. Витікання з упаковання та рідини накопичуються в шухлядах та по краях полиць. Навіть упаковані продукти, такі як молоко або банки з маслом, багато разів оброблялися та зберігалися, перш ніж потрапити до вашого холодильника.

Щоб позбутися будь-яких бактерій, а також дріжджів та цвілі, які можуть там рости, виймайте ящики або полиці холодильника, якщо це можливо, щомісяця та мийте поверхні м’яким мийним засобом та гарячою або теплою водою. Висушіть чистою тканиною або паперовим рушником.

Між ретельним очищенням витирайте будь-які розливи та швидко протирайте внутрішні поверхні дезінфікуючою серветкою.

Крім того, зробіть кілька додаткових кроків, витираючи пил з верхньої частини приладу та пилососячи позаду та знизу. Зніміть кришку вентиляційного отвору, щоб пропилососити змійовики. Пил на змійовиках змушує холодильник працювати інтенсивніше, щоб залишатися прохолодним, витрачаючи більше енергії, а частинки їжі, що ховаються під ними, є магнітами для комах.

Обробні дошки

Обробні дошки, особливо дерев’яні, можуть містити бактерії в крихітних закутках і щілинах, які з’являються навіть після одноразового використання. Важливо мати щонайменше дві окремі обробні дошки: одну для фруктів та овочів, а іншу для м’яса. Це зменшить перехресне забруднення під час приготування їжі.

Мийте кожну дошку після кожного використання гарячою мильною водою та ретельно промийте водою. Потім повністю висушіть паперовим рушником або чистим кухонним рушником. Не залишайте дошки висихати, оскільки бактерії люблять тепле, вологе середовище. Ви також можете вибрати обробні дошки, які можна мити в посудомийній машині для ретельного очищення.

Кавоварка, блендер та дрібна побутова техніка

Навіть чиста вода, яка затримується в теплому, вологому середовищі, такому як кавоварка, може створити ідеальне середовище для росту бактерій, дріжджів та цвілі. Деякі дрібні прилади необхідно чистити після кожного використання. Принаймні раз на тиждень розбирайте та ретельно мийте дрібні прилади. Деякі компоненти можна безпечно мити в посудомийній машині, а інші слід мити в гарячій мильній воді, а потім промивати в гарячій воді та повністю висушувати.

Такий самий режим очищення слід застосовувати до посуду, такого як консервні ножі, мірні ложки та чашки.

Багаторазові ланч-бокси, сумки для закупів та пляшки для води

Щоразу, коли ви використовуєте контейнер, що закривається, або багаторазовий ланч-бокс, сумку для покупок або пляшку для води, існує ймовірність перехресного забруднення бактеріями, якщо їх не очистити належним чином.

Контейнери слід повністю розібрати та помістити в посудомийну машину або помити в гарячій мильній воді, промити в гарячій воді та повністю висушити. Більшість ланч-боксів та багаторазових сумок для покупок можна ретельно промити в пральній машині.

Додаткова порада щодо сумок для покупок — тримати їх окремо: виділити одну або декілька для засобів для чищення, одну для сирих фруктів та овочів, одну для сирого м’яса та одну для упакованих товарів.

Стільниці

Не нехтуйте своїми кухонними стільницями — це часто ті місця, де щодня кладуть сумочки, сумки для покупок та інші предмети, оскільки це місце для приготування їжі.

Візьміть дезінфікувальні серветки або чисту тканину та дезінфікуючий спрей і очищуйте їх перед приготуванням їжі або принаймні раз на день. Не використовуйте губку або використаний кухонний рушник, оскільки вони можуть містити бактерії та мікроби.

Принаймні раз на тиждень приділяйте час очищенню місць, під дрібними приладами та вздовж країв між плитою або холодильником і стільницею. Ви ж не хочете уявляти, що приховано в цих вологих, темних місцях.

Сільничка та перчанка

Останнє брудне місце, яке варто врахувати, — це кухонні сільничка та перечниця. Сільнички часто використовуються та часто торкаються під час приготування їжі. Ретельно протирайте їх дезінфікувальною серветкою після кожного приготування їжі та ретельно мийте щотижня.