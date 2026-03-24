Позбудьтеся голих ділянок: 8 найкращих ґрунтопокривних рослин, які можна виростити з насіння

Чебрець / © Associated Press

Якби ви вимірювали цінність рослини за гарними квітами або пишним листям у відсотках від витрачених коштів, ці чудові ґрунтопокривні рослини, що вирощуються з насіння, перемогли б, з великим відривом.

Незалежно від того, чи у вас велика площа ґрунту для покриття, чи просто ви хочете заповнити прогалини в саду, щоб придушити бур’яни, всі ці ґрунтопокривні рослини можна виростити з насіння, щоб отримати чудові результати за дуже невеликі витрати. Деякі з них є багаторічними ґрунтопокривними рослинами для постійної трансформації; інші — однорічними ґрунтопокривними рослинами для тимчасового вирішення проблеми, поки ви вирішуєте, що робити зі складною ділянкою в саду, або самосівними рослинами, які проростатимуть щороку з мінімальним втручанням з вашого боку.

Які саме рослини обрати, розповідає GardeningKnowHow.

Ґрунтопокривні рослини — чудовий спосіб скоротити витрати на догляд за садом, але ці низькорослі красуні мають більше, ніж просто практичні переваги. Вони додадуть кольору та текстури вашому подвір’ю замість негарних ділянок голого ґрунту, і багато з них із задоволенням процвітатимуть там, де мало що ще росте. Багато з них мають безліч дрібного листя, яке повзе краями тротуару або переливається через підпірні стіни, пом’якшуючи твердий ландшафтний дизайн і швидко надаючи вашому саду зрілого вигляду. Деякі мають чудовий аромат і можуть витримувати ходьбу, тому ви можете посадити рослини з боку доріжок, щоб створити ароматну стежку. Використання одного й того ж ґрунтопокривного виду в кількох різних місцях — це також дуже простий спосіб об’єднати дизайн вашого саду.

Весна — ідеальний час для садіння ґрунтопокривних рослин. Можливо, це не найкращі рослини у вашому саду, але вони є важливим елементом вашого двору.

Портулак великоквітковий

Портулак великоквітковий (Portulaca grandiflora) тішить око квітами яскраво-червоного, рожевого, помаранчевого, жовтого, фіолетового та білого кольорів у чудових «рюшах» пелюсток, квіти розкриваються вдень і закриваються щовечора. Це сукулент, тому він гарно підходить для спекотного, сухого та сонячного місця, де він створить килимок завширшки 20 см з листя та квітів заввишки 20 см з весни до осені. Він також неймовірно невибагливий у догляді, оскільки зберігає воду в листі, тому потребує мінімального поливання після того, як приживеться, і цвістиме постійно, навіть якщо ви не турбуєтеся про відмерлі квіти.

Будучи однорічними, портулаки надзвичайно легко вирощувати з насіння. Посійте їх безпосередньо у своєму саду після останніх заморозків або почніть за 6–8 тижнів до них. Рослини ніжні в зонах 2–8, тому їх знищать перші заморозки, хоча в тепліших зонах часто поводяться як багаторічні рослини. Він легко самосіється, тому, ймовірно, повернеться сам наступного року, але якщо ви хочете лише тимчасового вирішення проблеми, це легко контролювати, видаляючи насіннєві головки.

Повзучий чебрець

Повзучий чебрець (Thymus serpyllum) — це така щедра рослина, що забезпечує щільний килим з крихітних вічнозелених листків цілий рік у зонах 4–9. Ви відчуєте свіжий лимонний аромат, який вивільняється, коли ви наступаєте на ці квіти. Цей чудовий аромат робить повзучий чебрець ідеальним для ґрунтопокривних рослин навколо сходових доріжок, а деякі люди навіть вирощують його на газонах, оскільки рослина може переносити невелике навантаження.

Насіння спочатку крихітне і повільно росте, але рослини висотою 10 см можуть розростатися до 45 см у перший рік, хоча вам, можливо, доведеться зачекати до другого літа, щоб насолодитися фіолетовими квітами. Вони також повільно проростають, тому обов’язково купуйте насіння у перевіреного постачальника. Секрет успіху полягає в тому, щоб забезпечити їм постійне тепло та світло: посійте насіння в приміщенні за 8 тижнів до останніх заморозків, посипте його поверхнею ґрунту, злегка притрусивши вермикулітом зверху, у лотку для розсади з прозорою кришкою, бажано на термопідігрівачі для розсади. Потім підтримуйте компостну суміш рівномірно вологою (і це може означати обприскування двічі на день). Звичайно, це трохи складно, але ваші зусилля будуть винагороджені довговічними, невибагливими багаторічними рослинами, які забезпечують чудовий ґрунтопокривний покрив.

Гвоздика

Якщо ви шукаєте багаторічну ґрунтопокривну рослину, яка не розростається по вашому саду та має гарний вигляд цілий рік, гвоздика дельтоподібна — найкращий вибір для сонячного місця в зонах 3–9. Вічнозелене голкоподібне листя утворює щільний килимок з листя, який виростає до 30 см завширшки та 15–20 см заввишки, має привабливий сіро-зелений колір, який тримається всю зиму. Рослина розмножується, викидаючи стебла, які вкорінюються, тому її легко стримувати, якщо потрібно, і вона граційно обросте більшими рослинами в бордюрі.

Для проростання насінню потрібна постійна температура 15–21°C, тому сійте на вулиці після останніх заморозків або починайте в приміщенні за 8 тижнів до них.

Солодкий алісум

Солодкий алісум (Lobularia maritima) — це швидкозростальна однорічна рослина, яка забезпечує чудовий яскравий килим у бордюрах, але особливо на грядках. Він утворює щільний килимок, але достатньо ввічливий, щоб рости навколо інших рослин, і швидко цвіте, проходячи шлях від насіння до цвітіння лише за два місяці. Але найкращою властивістю солодкого аліссуму є його небесний медовий аромат, який люблять запилювачі, приваблюючи корисних комах, таких як сонечка, для захисту вашого врожаю від шкідників.

Цю рослину також надзвичайно легко вирощувати з насіння. Сійте на вулиці після останніх заморозків або в приміщенні за 4–6 тижнів до них. Підходить для зон 4–11, самосівається, тому ви, ймовірно, отримуватимете рослини безкоштовно без жодних зусиль назавжди.

Малькольмія морська

Якщо ви ніколи не чули про малькольмію морську (Malcolmia maritima), то прислухайтеся! Ці швидкозростальні однорічні рослини такі гарні та виростають з насіння в килим ароматних рожевих, білих та фіолетових квітів заввишки 25 см менш ніж за два місяці. Хоча це однорічна рослина, вона добре розмножується самостійно, тому, додавши її до свого саду, ви ніколи не залишитеся без неї.

Будь-яка рослина з назвою «maritima» вказує на те, що вона еволюціонувала в прибережному середовищі, тому часто є надзвичайно витривалою та має справжнє бажання жити. Малькольмія морська (Malcolmia maritima) не є винятком, і ви побачите цю чудову квітку, що з’являється в тріщинах доріжок та вздовж країв патіо, оскільки вона процвітає в бідних умовах, де більшість рослин хотіли вижити. З цієї причини вона корисна як заповнювач проміжків на бордюрах та краях доріжок.

Сійте безпосередньо туди, де ви хочете, щоб насіння росло. Вони досить холодостійкі, тому можна сіяти, щойно ґрунт можна обробити, до чотирьох тижнів до останніх заморозків. Часто проростаючи протягом тижня, ця рослина надзвичайно проста для початківців та дітей, і підходить для зон 3–10.

Дихондра повзуча

Багаторічна дихондра повзуча (Dichondra repens) часто використовується як заміна газону в середземноморських країнах, оскільки вона залишається зеленою цілий рік у м’якому кліматі, на сонці або в півтіні. Однак вона не може впоратися з тривалими заморозками, тому морозостійка лише в зонах 8–11. Але якщо на вулиці достатньо тепло, блискуче, темно-зелене листя ниркоподібної форми утворює пишний, пружний килим листя, прикрашений дрібними жовтими квітами навесні та влітку.

Дихондра повзуча від природи низькоросла, досягаючи висоти 7,5 см, не потребує особливого догляду після того, як приживеться, хоча ви можете злегка скошувати її три-чотири рази на рік для найкращої текстури, і її потрібно буде поливати протягом тривалих посух, щоб вона залишалася пишною.

Посійте насіння безпосередньо там, де вона має рости, коли температура ґрунту наприкінці весни стабільно перевищить 18°C. Секрет успіху полягає в тому, щоб підтримувати ґрунт постійно вологим.

Найкраще підходить для складного місця з бідним ґрунтом та сухими умовами

Обрієта багаторічна

Обрієта багаторічна (Aubrieta deltoidea) росте практично будь-де, сміючись перед сухим, кам’янистим або піщаним ґрунтом, де більшість рослин ледве дають раду. Морозостійка в зонах 4–9, ця витривала багаторічна рослина надзвичайно стійка до посухи після того, як приживеться, і єдина вимога — це швидка стрижка, щоб зменшити її висоту вдвічі після закінчення цвітіння, щоб вона продовжувала рости низьким килимом з крихітних вічнозелених листків висотою 15 см. Натомість потішить вас великою кількістю гарних чотирипелюсткових фіолетових квітів наприкінці весни — на початку літа.

Маючи неглибоку, але розгалужену кореневу систему, це зручна рослина, яка допомагає стабілізувати крутий схил, і кожна з них розростається до 30-60 см завширшки, а це означає, що пакетик насіння може покрити велику площу.

Її легко виростити з насіння. Насіння потребує світла для проростання, тому злегка притисніть його до вологого ґрунту або злегка покрийте вермикулітом. Ви можете сіяти насіння одразу після останніх заморозків або почати вирощувати його в приміщенні за 6–8 тижнів до цього. Проростання може зайняти до трьох тижнів (трохи менше, якщо в приміщенні постійно тепло), тому будьте терплячими з цими маленькими красунчиками.

Ірландський мох

Знайти ґрунтопокривну рослину, яка процвітатиме на кислому ґрунті, складно, але ось чудове рішення, яке можна виростити з насіння. Ірландський мох (Sagina subulata), також відомий як вересова перлина, добре росте в кислому або нейтральному ґрунті та виростає у щільні вічнозелені подушки висотою 2,5–5 см і шириною до 30 см, які можуть витримувати легкий пішохідний рух.

Ця багаторічна рослина дещо вибаглива щодо місця зростання, але якщо створити для ірландського моху відповідні умови, він створить чудово текстурований ґрунтопокривний покрив, влітку всіяний крихітними білими квітами. Йому потрібен вологий, але добре дренований ґрунт і повне сонце з полуденною тінню, де він швидко росте, але його легко видалити, якщо він занадто розростається. Sagina subulata не любить сильну спеку та посуху, тому найкраще підходить для помірного клімату зон 4–7, де ірландський мох надійно росте.

Так само просто вирощувати з насіння за умови, що ви створите правильні умови: висівайте на відкритому повітрі після останніх заморозків, коли температура ґрунту стабільно перевищить 18°C, або в приміщенні за кілька тижнів до проростання. Постійна вологість і світло мають вирішальне значення для проростання.