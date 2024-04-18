Пральні та сушильні машини Haier: ідеальна гармонія між інноваціями, естетикою та практичністю

Уявіть зразкове поєднання функціональності, стилю та технологічності в пральних та сушильних машинах для дому. Все це пропонує Haier – перевірений часом лідер у сфері домашнього комфорту.

З найкращими матеріалами та передовими інженерними рішеннями Haier створює кожну модель унікальною, поєднуючи зручність, продуктивність та надійність. Лінійки пральної та сушильної техніки відрізняються розмірами, місткістю барабанів (від 5 до 12 кг), швидкістю віджиму, різноманітністю режимів, колірними варіантами корпусу і ціновим діапазоном – від доступних до преміальних.

Інтерпретація зручності та надійності від Haier: основні риси бренду

Але є у Haier риси, які притаманні усім моделям. Однією з ключових особливостей виробника є фокус на надійність. В усіх пральних та сушильних машинах встановлено найсучасніші інверторні двигуни Direct Motion (з прямим приводом). Про їх якість свідчить 10-річна гарантія. Вони тихі, потужні і економічно вигідні, адже вміють регулювати оберти відповідно до завантаження барабана. Суми в платіжках за електроенергію зменшуються, а чистота білизни стає бездоганною.

Щодо чистоти та гігієнічності Haier не має рівних. Технологія Smart Dual Spray відповідає за очищення барабана та його фланців. Антибактеріальна система ABT® захищає від утворення цвілі у вразливих місцях – на ущільнювачах дверцят та відсіках для миючих засобів. Разом вони забезпечують бездоганну гігієну, знезаражуючи 99,8 % мікробів після кожного прання.

Але що робить машини Haier справжньою перлиною – це унікальні барабани, створені за технологією Pillow Drum. Вони мають спеціальну поверхню з гладенькими виступами-подушечками, які делікатно, але ефективно видаляють найскладніший бруд, не пошкоджуючи волокна тканин.

Економія простору з Haier

Для тих, хто цінує компактність Haier пропонує Mini Inverter – модель пральної машини, яка ідеально впишеться для невеликих приміщень. Пралка має бак місткістю 5 кг, датчики автоматичного зважування білизни, вражаючу енергоефективність і широкий вибір програм для прання тканин різного типу. Отримуємо усі переваги великих моделей, не займаючи багато місця.

Одна машина, дві функції: прально-сушильні моделі «2 в 1»

А що робити, якщо місця вистачає лише на одну машину, але хочеться мати дома ще й сушарку? Haier пропонує іноваційне рішення для побуту – цілу серію прально-сушильних машин з різними габаритами і об’ємами барабанів. Є серед них навіть вузькі моделі місткістю до 9 кг. З такою технікою професійний догляд за одягом гарантований.

Люксовий комфорт для самих вибагливих

Для тих, хто шукає найвищий рівень комфорту та функціональності, Haier пропонує серії I Pro 5 та I Pro 7 зі стилістично витонченим дизайном та передовими функціями. Це окремо стоячі пральні та сушильні агрегати з барабанами місткістю 8–12 кг, а також універсальні прально-сушильні машини. Від сенсорних екранів до інтелектуальних систем управління – техніка забезпечить рівень догляду за одягом, як у професійній хімчистці. Чого тільки варта функція i-Refresh: можна швидко освіжити одяг, прибрати запахи і розрівняти складки за допомогою обробки білизни паром різної температури.

Незважаючи на складні технології, які використовує виробник, управління побутовою технікою Haier просте та інтуїтивно зрозуміле. Більшість моделей підтримує керування через мобільний застосунок hOn з українським меню і підходить для еко-системи smart дому. Усі машини бренду абсолютно різні, як і потреби споживачів: від недорогих і компактних моделей до преміальних агрегатів, що схожі на техніку з майбутнього. Але якою б не була ціна, ви можете бути впевнені, що це практичні, зручні та енергоощадливі машини. До речі, виробник надає на них 3-річну гарантію.