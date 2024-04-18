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Пральні та сушильні машини Haier: ідеальна гармонія між інноваціями, естетикою та практичністю Новини компаній

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Пральні та сушильні машини Haier: ідеальна гармонія між інноваціями, естетикою та практичністю

Уявіть зразкове поєднання функціональності, стилю та технологічності в пральних та сушильних машинах для дому. Все це пропонує Haier – перевірений часом лідер у сфері домашнього комфорту.

З найкращими матеріалами та передовими інженерними рішеннями Haier створює кожну модель унікальною, поєднуючи зручність, продуктивність та надійність. Лінійки пральної та сушильної техніки відрізняються розмірами, місткістю барабанів (від 5 до 12 кг), швидкістю віджиму, різноманітністю режимів, колірними варіантами корпусу і ціновим діапазоном – від доступних до преміальних.

Інтерпретація зручності та надійності від Haier: основні риси бренду  

Але є у Haier риси, які притаманні усім моделям. Однією з ключових особливостей виробника є фокус на надійність. В усіх пральних та сушильних машинах встановлено найсучасніші інверторні двигуни Direct Motion (з прямим приводом). Про їх якість свідчить 10-річна гарантія. Вони тихі, потужні і економічно вигідні, адже вміють регулювати оберти відповідно до завантаження барабана. Суми в платіжках за електроенергію зменшуються, а чистота білизни стає бездоганною.

Щодо чистоти та гігієнічності Haier не має рівних. Технологія Smart Dual Spray відповідає за очищення барабана та його фланців. Антибактеріальна система ABT® захищає від утворення цвілі у вразливих місцях – на ущільнювачах дверцят та відсіках для миючих засобів. Разом вони забезпечують бездоганну гігієну, знезаражуючи 99,8 % мікробів після кожного прання.

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Але що робить машини Haier справжньою перлиною – це унікальні барабани, створені за технологією Pillow Drum. Вони мають спеціальну поверхню з гладенькими виступами-подушечками, які делікатно, але ефективно видаляють найскладніший бруд, не пошкоджуючи волокна тканин.

Економія простору з Haier

Для тих, хто цінує компактність Haier пропонує Mini Inverter – модель пральної машини, яка ідеально впишеться для невеликих приміщень. Пралка має бак місткістю 5 кг, датчики автоматичного зважування білизни, вражаючу енергоефективність і широкий вибір програм для прання тканин різного типу. Отримуємо усі переваги великих моделей, не займаючи багато місця.

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Одна машина, дві функції: прально-сушильні моделі «2 в 1»

А що робити, якщо місця вистачає лише на одну машину, але хочеться мати дома ще й сушарку? Haier пропонує іноваційне рішення для побуту – цілу серію прально-сушильних машин з різними габаритами і об’ємами барабанів. Є серед них навіть вузькі моделі місткістю до 9 кг. З такою технікою професійний догляд за одягом гарантований.

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Люксовий комфорт для самих вибагливих

Для тих, хто шукає найвищий рівень комфорту та функціональності, Haier пропонує серії I Pro 5 та I Pro 7 зі стилістично витонченим дизайном та передовими функціями. Це окремо стоячі пральні та сушильні агрегати з барабанами місткістю 8–12 кг, а також універсальні прально-сушильні машини. Від сенсорних екранів до інтелектуальних систем управління – техніка забезпечить рівень догляду за одягом, як у професійній хімчистці. Чого тільки варта функція i-Refresh: можна швидко освіжити одяг, прибрати запахи і розрівняти складки за допомогою обробки білизни паром різної температури.

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Незважаючи на складні технології, які використовує виробник, управління побутовою технікою Haier просте та інтуїтивно зрозуміле. Більшість моделей підтримує керування через мобільний застосунок hOn з українським меню і підходить для еко-системи smart дому. Усі машини бренду абсолютно різні, як і потреби споживачів: від недорогих і компактних моделей до преміальних агрегатів, що схожі на техніку з майбутнього. Але якою б не була ціна, ви можете бути впевнені, що це практичні, зручні та енергоощадливі машини. До речі, виробник надає на них 3-річну гарантію.

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