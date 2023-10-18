Правда і міфи про стерилізацію: що потрібно знати власникам домашніх тварин

Серед різних методів захисту від небажаного розмноження та низки захворювань, стерилізація є найефективнішою та найпоширенішою методикою у світі. Це не лише відповідальний вибір кожного власника, але й гарна світова практика, що дозволяє підтримувати здоров'я та благополуччя наших тварин.

За даними Uanimals стерилізація домашніх тварин може подовжити життя тварини в середньому на 3-5 років і суттєво зменшує ризик появи злоякісних пухлин та низки інших захворювань вашого улюбленця. Крім того, стерилізація дозволяє вберегти їх від втеч з дому в сезон статевої охоти. Це особливо важливо для тварин, що мешкають у великих населених пунктах, де велика кількість безпритульних тварин можуть бути носіями хвороб.

Проте у суспільстві досі розповсюджені певні міфи, пов'язані зі стерилізацією хатніх тварин, які нерідко стають перешкодою для проведення цієї важливої для здоров’я тварини процедури. Лікарка репродуктологиня, засновниця ветеринарної клініки ДОВІРА Валерія Форкун та менеджерка з наукових комунікацій та зв’язків Royal Canin, лікарка ветеринарної медицини Юлія Романишина розвінчують найрозповсюдженіші з цих міфів.

Міф 1: Стерилізація — складна та небезпечна операція, а тварина потребує довгого післяопераційного догляду

Факт: Насправді, ця операція є досить безпечною та добре вивченою. Хоча кожне хірургічне втручання пов'язане з певним ризиком, стерилізація тварин — це рутинна та найрозповсюдженіша операція, яка проводиться під загальним наркозом та зазвичай триває не більше години. Після операції тварина потребує певної уваги та догляду, але це не є довготривалим процесом. Зазвичай ваш улюбленець повертається до звичних активностей вже наступного дня.

Іноді можуть знадобитися певні обмеження в активності протягом кількох днів після операції, але це залежить від кожного окремого випадку, про який неодмінно повідомить ваш ветеринарний лікар. У будь-якому разі, післяопераційний догляд не є надмірно складним або небезпечним для тварини.

Міф 2: Перед стерилізацією тварина має привести перше потомство

Факт: На жаль, це поширена помилка, яка може призвести до небажаної репродукції. Про кількість щороку залишених кошенят та цуценят ми можемо лише здогадуватись дивлячись на переповнені притулки для тварин.

Насправді така рекомендація немає жодних медичних підстав. Стерилізація домашніх тварин не лише дозволяє запобігти неконтрольованому розмноженню, але й може значно зменшити ризик появи певних захворювань, таких як рак молочних залоз та захворювань репродуктивних органів.

Також доведено , що анестезія та хірургічні процедури безпечні для молодих тварин, а реабілітація відбувається швидше, ніж у дорослих. Сьогодні ймовірні побічні ефекти у тварин стерилізованих у ранньому віці не вище, ніж у тварин стерилізованих у статевозрілому віці.

Стерилізація до першого потомства може допомогти запобігти захворюванням пов'язаним зі статевою зрілістю у тварин. Таким чином, стерилізація у рекомендовані ветеринарними лікарями терміни є безпечною та ефективною процедурою, яка може забезпечити довге та здорове життя вашої тварини.

Міф 3: Гормональні препарати безпечніші

Факт: Гормональні препарати не є безпечним засобом, адже можуть мати побічні ефекти для здоров'я тварини, тому не рекомендовані для тривалого застосування. Наприклад, використання гормональних препаратів збільшує ризик розвитку пухлин у яєчниках та матці у кішок, а також захворювань передміхурової залози у котів.



Крім того, гормональні препарати не запобігають розвитку небажаних поведінкових проблем, таких як агресія та маркування території. У будь-якому випадку, варто поговорити з ветеринарним лікарем щодо переваг та ризиків процедури стерилізації або застосування гормональних препаратів саме для вашого улюбленця. Це допоможе вам прийняти обґрунтоване рішення щодо проведення процедури.

Міф 4: Після стерилізації тварина стає ледачою

Факт: Насправді стерилізація не впливає на “ледачість” тварини. Так, залежно від характеру домашнього улюбленця він може стати більш спокійним.

“Щодо змін у поведінці тварини, то за даними досліджень, після стерилізації ви можете помітити певну зміну харчової поведінки. Зокрема апетит тварини може зрости на 20%, проте потреба в енергії та загальна активність – навпаки зменшитись. Тобто для підтримки ваги їй потрібна буде менша кількість калорій, ніж до процедури. Гарною рекомендацією може стати контроль кількості спожитого корму, а також використання спеціальних раціонів для стерилізованих тварин. Такі раціони можуть мати нижчу калорійність, а також містити клітковину, яка показала свою ефективність для контролю відчуття голоду та підтримання ідеальної вгодованості. Харчові волокна у раціоні дозволяють тварині довше відчувати ефект насичення, а отже зменшувати випрошування та спонтанне споживання корму”, – коментує Юлія Романишина.

Міф 5: "Це проти природи"

Факт: У дикій природі популяція тварин регулюється через безліч факторів, таких як доступність їжі та простору для життя, конкуренція за самок та територію, погодні умови та хижаки тощо. У домашніх тварин під опікою людини ці фактори відсутні або контрольовані, що може призвести до надмірної популяції.

Стерилізація є ефективним та безпечним способом зниження ризиків надмірної популяції вуличних тварин та покращення здоров'я домашніх улюбленців. Стерилізуючи тварин, ми зменшуємо ризики виникнення проблем з репродуктивною системою.

Стерилізація домашніх тварин — відповідальний вибір власника, що допомагає нашим улюбленцям жити більш здоровим та щасливим життям, а не порушення природних законів.

Стерилізація — це дещо більше, ніж просто захист від небажаного потомства. Це про покращення якості життя та зменшення ризиків захворювань. Попри поширені міфи, стерилізація може не лише захистити від непотрібного розмноження, але і запобігти серйозним захворюванням, а також забезпечити здоровий і щасливий стиль життя наших улюбленців.

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