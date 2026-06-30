Правила поливання рослин під час спеки: експерти дали чіткі рекомендації

Поливання рослин / © ТСН

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Після полудня, прохолодний ранок або тінь вечора — існує багато теорій про найкращий час для поливання рослин. І під час спеки варто зробити це правильно.

Як правильно це робити, розповідає Gardens Illustrated.

За словами Стюарта Томпсона, старшого викладача біохімії рослин Вестмінстерського університету, рослини, які не ростуть у горщиках, отримають найбільшу користь від поливання вранці або ввечері, коли краплі встигають просочитися в ґрунт.

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Поширена думка, що краплі води діють як лупа та обпалюють листя, якщо воно мокре, є неправильною, за словами Томпсона, за винятком листя з волосками, які можуть утримувати краплі на достатньому відстані від листка, щоб сонячні промені фокусувалися на його поверхні. Загальна порада полягає в тому, щоб уникати поливання під прямим сонцем, оскільки вода випарується, перш ніж зможе належним чином зволожити ґрунт.

Горщикові рослини дуже швидко витрачають воду, тому рекомендується перемістити їх у тінь або поливати кілька разів на день.

Корисні поради щодо поливання в спекотну погоду

Рясно поливайте рослини в сонячний день.

Поливайте рослини в ґрунті в саду вранці або ввечері.

Уникайте поливання на повному сонці.

Ставте кімнатні рослини в тінь або поливайте кілька разів на день.

Холодна вода з-під крана підходить для рослин.

Зверніть найбільшу увагу на тінисті рослини та ті, що ростуть у прохолодніших або вологих регіонах, які менш адаптовані до погоди, яку ми спостерігаємо.

Рослини з посушливих середовищ з інтенсивним світлом, такі як сукуленти та юки, потребуватимуть менше догляду.

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