Прекрасна нікотіана: як вирощувати декоративний тютюн

Декоративний тютюн — напрочуд гарна садова рослина, зараз, коли садівники прагнуть різноманітності на своїх клумбах, вона стає дуже популярною.

Нікотина або декоративний тютюн — напівзимостійка рослина з повітряними квітками від темно-бордового до яблучно-зеленого кольору. Більшість нікотіан також поширюють п'янкий аромат літнього вечора.

Садівник Метью Різ ділиться з Gardens Illustrated порадами, як вирощувати нікотиану, де її садити, і як зібрати насіння.

Нікотіана родом з Америки, островів Тихого океану, Намібії та Австралії, а сезон цвітіння триває з літа до осені. Хоча вони можуть цвісти цілий рік, якщо вирощувати їх в опалювальному приміщенні.

Сорти з більшими квітками дуже гарні для посадки наприкінці літа у змішаних клумбах. Сорти із зеленими квітками чудово поєднуються з ампельною петунією, каннами та жоржинами.

Яке зростання у нікотіани

Нікотіана може вирости до 1,5 м, і її найкраще вирощувати як напівзимостійкі однорічники в теплому сонячному місці, у вологому і багатому, добре дренованому грунті.

Як виростити нікотіану

Нікотіана (декоративний тютюн) / Фото: Credits

Виростити нікотиану – справа відносно нескладна. Щоб отримати найбільш сильнорослі рослини нікотіани, слід вирощувати їх щорічно з насіння, хоча є деякі види, які є багаторічними. У більш теплих країнах або в теплиці, що опалюється, можна виростити порівняно великі і довгоживучі рослини. Їх можна розмножувати живцями або відведеннями, навіть самосівні саджанці, вирвані з гравію під лавами в теплицях, виростуть заново з коріння, що залишилося.

Коли садити насіння нікотіани

Насіння слід сіяти тонким шаром у вологий компост від лютого до березня. Насіння, як правило, досить дрібне, його слід лише злегка прикривати землею і вирощувати в теплиці або приміщенні за температури близько 18-20°C. Проростання займає близько двох тижнів і, зазвичай, досить рівномірне. Потім саджанці слід пересадити окремо в горщики або невеликі контейнери, як тільки вони стануть більшими.

Перед пересадженням переконайтеся, що саджанці добре политі: це допоможе маленьким рослинам впоратися зі стресом, викликаним переміщенням. Також варто відзначити, що тютюн має ламке, липке листя, яке прилипає одне до одного і може порватися або зламатися, якщо ви не виявите належну обережність під час поділу розсади.

Нікотіани — рослини, які погано почуваються в маленьких горщиках або в бідному ґрунті.

Коли садити нікотіану

Нікотіана (декоративний тютюн) / Фото: Credits

Хоча нікотіани можуть переносити легкі морози, важливо забезпечити плавний перехід із опалювальної теплиці до саду. Рослини нікотіани слід загартувати в холодному приміщенні перед висадкою в кінці травня. Навіть із настанням тепліших днів стежте за нічною температурою, оскільки холодна ніч може шокувати зростання цих ніжних рослин — краще відкласти посадження доти, доки небезпека приморозків не минає.

Нікотіана добре почуватиметься на глибоко перекопаному, легкому ґрунті, покращеному хорошим компостом. Влітку поливайте і підгодовуйте за необхідності.

Нікотіани мають міцні стебла і не вимагають особливих підпор, але на відкритому місці або у вітряну погоду рослини можуть похитуватися біля основи, і в цьому разі для їхньої підтримки корисно використовувати короткі підпори.

Проблеми з нікотіанами

Слимаки та равлики можуть завдавати неприємностей молодим рослинам і робити неохайні дірки в листі, також будьте обережні з попелицею та білокрилкою, які поселяються як на квітах, так і на листі.

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