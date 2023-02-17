Прилади, які витрачають наші гроші: як заощадити на рахунках за електрику

Проблеми з електроенергією полягають не лише в тому, що її будь-якої миті можуть відключити – навіть якщо ситуація повністю налагодиться і вимкнень світла не буде, на перший план висувається питання її вартості. Рахунки за електроенергію приходять чималі.

Проблема економії електроенергії непокоїть не лише українців, британці, наприклад, теж переймаються питаннями розумного споживання та економії.

Видання Еxpress.co.uk проаналізувало, які прилади в наших оселях споживають найбільше електроенергії, та попросило експертів поділитися рекомендаціями щодо того, на чому і як можна заощадити.

На думку експертів, мільйони людей могли б заощадити гроші на своїх рахунках за електроенергію, використовуючи кілька дорогих побутових приладів більш ефективно й економно.

Вологі прилади

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На першому місці в переліку найдорожчих предметів побуту – пральні, посудомийні та сушильні машини.

Енергія, необхідна для нагрівання води, яку вони використовують, збільшує споживання електрики, що робить їх дуже енергоємними побутовими приладами.

Як заощадити

Якщо ви пратимете одяг за низької температури, це може допомогти знизити споживання енергії.

Та сама порада стосується й посудомийної машини. Використовуйте екорежим, якщо він є, і спробуйте почекати, поки вона повністю не заповниться.

Холодильні прилади

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Наступними в переліку йдуть холодильники та морозильники.

Через особливості в їх роботі ці прилади повинні залишатися увімкненими весь час, тому вони постійно споживають енергію для підтримування постійної температури. Вони також є одними з найдовговічніших приладів в оселях, оскільки термін служби типового холодильника з морозильною камерою становить близько 17 років.

Як заощадити

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Оскільки вони працюватимуть 24 години на добу і можуть прослужити вам 17 років, інвестування в енергоощадні холодильні пристрої принесе величезну вигоду. Коли ви збираєтеся придбати новий холодильник або морозильник, треба вибрати такий енергоощадний варіант.

Побутова електроніка

Ноутбуки, телевізори та ігрові консолі посідають третє місце.

Як заощадити

Деякі з найстаріших порад щодо економії залишаються актуальними й до сьогодні: не забувайте за можливості вимикати свої пристрої з режиму очікування. Якщо настав час для нового телевізора, шукайте найекономічніший і найдоступніший за ціною або виберіть екран меншого розміру, щоб заощадити на експлуатаційних витратах.

Освітлення

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Одразу після електроніки йде освітлення.

Як заощадити

Одним із перших способів заощадити на освітленні є заміна галогенних ламп на світлодіоди. Вони бувають різних відтінків – від холодних до теплих, що дозволяє створити світловий ефект, який ви хочете бачити у своєму помешканні.

Крім заміни лампочок, варто вимикати світло, коли воно не використовується або коли ви виходите з кімнати. Навіть якщо ви користуєтеся енергоощадними лампами, світло вимикати за собою все ж варто.

Кухонна техніка

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Значна кількість електроенергії витрачається на живлення кухонних приладів, включно з плитою, духовкою, чайником та мікрохвильовою піччю.

Як заощадити

Фахівці порадили використовувати мікрохвильову піч замість духовки завжди, коли це можливо, оскільки мікрохвильовки ефективніші, ніж духовки – вони нагрівають лише їжу, а не повітря всередині.

Намагайтеся не переповнювати чайник, а наливати до нього саме стільки води, скільки плануєте використати.

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