Пристрої-вампіри: експерти назвали побутові прилади, які потрібно завжди вимикати з розетки

Якщо ви хочете бути впевненими, що зробили все для максимальної економії електроенергії, варто подумати про все, що увімкнено в розетки або подовжувачі в усій оселі.

Щоб ефективно економити електроенергію, варто завжди повністю вимикати деякі електроприлади, які продовжують споживати електроенергію, навіть якщо залишити їх просто увімкненими в мережу. Іноді їх називають "пристроями-вампірами".

Експерт з побутової техніки Express.co.uk назвав прилади, які ніколи не слід залишати в режимі очікування.

Які прилади варто повністю вимикати

Найпоширенішими пристроями-вампірами є пральні, посудомийні, сушильні машини, телевізори та мікрохвильові печі.

Комп'ютерні монітори, принтери й кавомашини також входять до переліку найенергоємніших приладів.

Чому вони продовжують споживати електоренергію

Багато хто може поцікавитися, чому саме ці прилади найдорожче залишати в режимі очікування. Ті з них, яким потрібно нагрівати воду, споживають багато енергії, тому посудомийні та пральні машини мають такі високі показники енергоспоживання.

Вони споживають більше енергії, ніж інші, в режимі очікування, оскільки повинні бути готовими миттєво нагріти воду на вимогу.

Ці прилади треба повністю відключати від мережі або принаймні вимикати з розетки, тому що просте вимикання їх за допомогою пульта дистанційного керування або на дисплеї однаково не повністю зупинить споживання електроенергії.

Будь-який прилад, який все ще увімкнений або залишається підключеним до розетки, споживає електричний струм. Навіть у сплячому режимі або режимі очікування деякі прилади продовжують використовувати енергію для оновлень, підключення до віддалених серверів і запису даних. Єдиний спосіб переконатися, що ви не використовуєте електрику, – це вимкнути його з розетки, витягнувши вилку.

Які прилади ніколи не варто вимикати

Однак є кілька побутових приладів, які ніколи не слід вимикати, незважаючи на їхнє високе споживання електроенергії.

Хоча споживання електроенергії холодильниками з морозильною камерою становить близько 12 відсотків від рахунку за електрику, вам не варто вимикати або відключати їх перед відпусткою, оскільки це призведе до розморожування та потенційної появи запаху на кухні.

Як вимикати прилади з підключенням у важкодоступних місцях

Резервні економайзери або енергозберігальні вилки працюють з пультами дистанційного управління. Пристрій блокує подавання електроенергії через розетку до приладу. Тому вони зручні, якщо ваші розетки розташовані у важкодоступних місцях.

Якщо ви хочете бути впевнені, що всі пристрої вимкнені, не перебувають у режимі очікування і не використовують "вампірську енергію", відключення їх від розетки, за словами експертів з енергетики, є найкращим варіантом.

Вилки з непідключеними зарядними пристроями все ж споживатимуть трохи енергії, але ця кількість дуже мала. Якщо в розетку нічого не вставлено, вона не споживатиме електрику, навіть якщо увімкнена.

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