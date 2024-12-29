Про це ви точно не знали: 18 способів використання лимона у прибиранні

Цей звичайний цитрус може стати незамінним помічником у догляді за оселею, від чищення до ароматизації.

Видання MarthaStewart поділилося несподіваними способами використання лимона у домашньому прибиранні та як зробити ваш дім блискучим і ароматним завдяки цьому фрукту.

Натуральний аромат для дому. Лимон допоможе замаскувати небажані запахи, допоки ви знайдете їхнє джерело. Достатньо відварити у каструлі шість скибочок лимона з жменею гвоздики. Суміш наповнить повітря свіжістю. Полірування міді. Мідні вироби з часом втрачають блиск. Повернути їм первісну красу допоможе половинка лимона, змочена у солі. Протріть нею мідь, змийте залишки та витріть насухо. Освітлення білих речей. Щоб повернути яскравість білизні, наповніть каструлю водою, додайте скибочки лимона та доведіть до кипіння. Замочіть речі на кілька годин, після чого виперіть, як зазвичай. Перевірте тканину на стійкість перед використанням цього методу. Видалення стійких плям. Замочіть забруднені ділянки у лимонному соку на годину. Якщо пляма не зникла, зробіть пасту з харчової соди та води, обережно почистіть поверхню. Запобігання окисленню фруктів. Щоб яблука, фенхель чи авокадо не темнішали, збризніть їх лимонним соком. Це зупинить окислення та збереже свіжість. Очищення обробної дошки. Часник і цибуля залишають сліди на дошці. Протріть її половинкою лимона, залиште на 20 хвилин, потім промийте. Дезінфекція смітника. Половинка лимона з ложкою харчової соди усуне неприємні запахи у вашому смітнику. Очищення мікрохвильової печі. Змішайте 4 ст. л лимонного соку та склянку води. Розігрійте у мікрохвильовці 3–5 хвилин, залиште на кілька хвилин, щоб пара розм'якшила засохлі плями. Протріть внутрішню поверхню. Детоксикація посудомийної машини. Додайте скибочку лимона на верхню полицю посудомийної машини перед запуском. Це освіжить і машину, і посуд. Очищення скляного посуду. Скляний посуд засяє, якщо змішати лимонний сік, оцет і воду. Цей засіб усуне розводи. Видалення іржі. Для видалення легкої іржі на ножах чи ножицях використовуйте лимонний сік і велику сіль. Натріть, змийте водою та витріть насухо. Шампунь для килимів. Змішайте воду, мийний засіб і сік половини лимона. Це зробить килими яскравішими та залишить свіжий аромат. Очищення раковин і ванн. Змішайте 1/2 склянки харчової соди з рідким милом, додайте до пасти лимонний сік. Використовуйте для чищення раковин, ванн і поверхонь із нержавіючої сталі. Запах з холодильника. Нарізаний лимон або ватний диск, змочений у соку, нейтралізують запахи у холодильнику. Видалення мінеральних відкладень. Лимонний сік розчиняє вапняний наліт на кранах і душових лійках. Протріть уражені місця лимоном, залиште на кілька хвилин, змийте. Видалення мильних плям. Змішайте лимонний сік і оцет у рівних частинах, розпиліть на забруднені поверхні у ванній. Залиште на кілька хвилин, потім змийте. Полірування дерева. Змішайте 1/2 склянки олії мигдалю і сік половини лимона. Цей засіб надасть блиску дерев’яним поверхням. Очищення плити. Накипілий бруд на плиті легко видалити сумішшю лимонного соку та соди. Використовуйте половинку лимона як губку, залиште на 30 хвилин, протріть мокрим рушником.

Лимони — це не просто кулінарний інгредієнт, а й універсальний засіб для прибирання. Спробуйте ці методи і ваш дім наповниться чистотою та свіжістю.

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