Про яку одну важливу річ садівникам не можна забувати перед зимою

Садовий кран / © Credits

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Зазвичай процес підготовки саду до зими включає прибирання органічних рештків, висадження цибулин багаторічників (яким для нормального розвитку потрібна холодна погода) та внесення верхнього шару мульчі. Проте існує один крок, про який багато домовласників часто забувають, і це може призвести до неприємностей.

Що необхідно зробити до настання холодів, розповідає Good Нousekeeping.

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Завдання, яке кожен садівник має виконати перед зимою

Догляд за садовим шлангом — важливий етап підготовки саду до зими та настання морозів. Це необхідно робити з кількох причин.

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По-перше, суворі погодні умови можуть серйозно пошкодити садові шланги, залишені надворі на зиму. Цикл замерзання і відтавання згубно впливає на зовнішню поверхню шланга, особливо якщо він виготовлений з вінілу, схильного до розтріскування. Навіть якісний гумовий чи латексний шланг може постраждати після тривалого впливу екстремальних погодних умов.

Друга проблема стосується зовнішнього крана, до якого під’єднується садовий шланг. Його також необхідно підготувати до зими.

Якщо цього не зробити, залишки води в трубі можуть замерзнути, що призведе до її розриву. І це серйозна проблема — навіть один розрив труби в будинку може завдати значних збитків.

На щастя, підготовка зовнішнього кран для шланга до зими — справа дуже проста. Для цього знайдіть у будинку запірний вентиль, який подає води, і закрийте його. Потім відкрийте кран, щоб переконатися, що в трубах не залишилося води.

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Виконання цього простого завдання займає не більше 10 хвилин, захищає ваш будинок і сам шланг, а також дарує душевний спокій.

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