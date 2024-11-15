Про що думає та що відчуває собака, коли ви залишаєте її вдома на самоті

Кожен власник собаки знає, як важко залишати свого улюбленця вдома одного. Ці слізні оченята та сумне скиглення здатні розтопити серце будь-кого.

Проте, чи замислювалися ви, що відчуває ваш чотирилапий друг, коли ви вирушаєте на роботу чи інші справи? На сторінці Animals Studio спробували відповісти на це питання.

Собаки сумують за своїми господарями

У собаки немає поняття роботи чи інших людських обов’язків. Тому для них ваша відсутність стає загадкою. Хвостаті можуть годинами гадати, куди ж ви поділися та чому вас немає поруч. Їхня прихильність до господарів пов’язана з позитивними емоціями та досвідом, які вони асоціюють із вами.

Якщо вас не було довгий час, ваша собака може бути неймовірно схвильована, коли ви повертаєтеся додому. Щобільше, чим довше ви були відсутні, тим сильніші емоції ваш улюбленець виявлятиме при зустрічі. Це не дивно, адже собаки — соціальні тварини, які дуже цінують товариство своїх людей.

Як собаки проводять час, поки ви не вдома

На щастя, собаки добре адаптуються до рутинного розкладу. Коли ви йдете, вони спочатку можуть сумувати, проте згодом починають займатися своїми "собачими справами":

спати

жувати улюблені іграшки

прислухатися до навколишніх звуків

Більшу частину часу, проведеного на самоті, собаки сплять. Цей відпочинок не лише допомагає їм заповнити години до вашого повернення, а й надає можливість бачити сни.

Собаки бачать сни про господарів

Чи знали ви, що собакам сняться їхні щоденні переживання, виявляється, їхні сни багато у чому схожі на людські. Добермани, наприклад, можуть у снах ганятися за грабіжниками, а ретривери — носити палиці.

Оскільки ви є центральною фігурою у житті вашого улюбленця, велика ймовірність, що собаці снитеся саме ви. Тож, поки ви зайняті своїми справами, ваш пухнастий друг, цілком можливо, проводить час із вами у своїх мріях.

Як собаки висловлюють свої почуття, коли залишаються одні

Хоча більшість собак добре пристосовуються до часу, проведеного на самоті, деякі можуть виражати своє невдоволення. Вони роблять це через:

гавкіт

скиглення

псування меблів чи інших предметів

несподівані "неприємності" вдома, як-от сечовипускання в приміщенні.

Такі прояви характерні не лише для собак із тривогою розлуки, а й для тих, хто просто сумує за своїми улюбленими людьми.

Що відбувається у свідомості собаки, коли вас немає

Поки ви далеко, ваш чотирилапий друг може розмірковувати про проведений разом день. Час, який ви присвятили прогулянкам, іграм чи просто перебуванню поруч, залишає глибокий слід у їхній пам’яті. Собаки не лише люблять своїх господарів — вони сприймають вас як свою родину.

Собаки — віддані та емоційні створіння. Ваша увага, турбота та любов є для них головним джерелом щастя. Навіть коли вас немає поруч, вони продовжують думати про вас і мріяти про вашу присутність.

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