Про що може попереджати колір собачого нашийника і чому важливо вибирати його свідомо

Колір нашийника собаки може розповісти про її характер та особливості поведінки. Перш ніж вибрати нашийник для вихованця, дізнайтеся, що означають ці шість основних кольорів.

Про те, що може означати колір собачого нашийника, розповідає GoodHousekeeping.

Близько 25 років тому дресирувальник собак в Австралії представив рух жовтої стрічки, який переріс у проєкт Yellow Dog, у межах якого жовті стрічки та бандани використовувалися для позначення рівня комфорту собаки у разі наближення людей та інших собак, а також вказували на те, що їй потрібно більше простору.

Ця ідея розвинулася в систему колірного кодування, яка почала впроваджуватись по всій території США. Деякі організації з порятунку тварин прийняли цю систему, включивши кодування кольорів у свою роботу з собаками. З часом кінологи визначили основні кольори, які можуть відображатися на нашийниках або повідцях, і те, що вони означають, коли йдеться про собак: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, білий і фіолетовий.

Червоний

Як і дорожні знаки, червоний нашийник для собаки означає стоп. Він необов'язково означає, що собака агресивна, але може не захотіти знайомитися з новими людьми або собаками на прогулянці.

Зелений

Зелений означає «йди» щодо нашийників для собак, показуючи, що пес доброзичливий.

Жовтий

Жовті нашийники мають два значення: собаці може знадобитися простір, щоб звикнути до людей або інших собак, або, можливо, цей чотирилапий віддається на усиновлення.

Білий

Якщо ви бачите собаку в білому нашийнику, це може означати, що він глухий або сліпий. Це не означає, що він недружній, але може злякатися, якщо до нього несподівано підійти.

Помаранчевий

Помаранчевий нашийник означає, що собака не хоче спілкуватися з іншими собаками, хоча він може спокійно зустрічатися з новими людьми.

Фіолетовий

Такий нашийник означатиме, що собаку не можна годувати.

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