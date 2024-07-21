Продукти, які не можна давати собакам

Деякі продукти, які безпечні для людей, можуть бути шкідливими для собак. Це стосується деяких фруктів, овочів та інших інгредієнтів, які зазвичай використовуються в людській їжі.

Багато власників домашніх тварин порівнюють догляд за собакою з доглядом за малюком. Цікаво, що більшість випадків отруєння відбуваються саме вдома. Випадкове отруєння у собак трапляються частіше, ніж у котів. Собаки частіше за все без вагань з’їдять все, що знайдуть, тоді як коти, як правило, вибагливіші щодо їжі. На сторінці DOGSCHOOL вийшла інформація про продукти, які не варто давати вашій собаці, аби не зашкодити його здоров’ю.

Солодощі (шоколад)

У всіх цих продуктах містяться речовини метилксантини, які знаходяться у насінні какао, плодах рослини, що використовується для приготування кави, а також в екстракті горіхів, що використовується у деяких газованих напоях. Ці речовини можуть викликати у тварини блювоту, діарею, задишку, збільшену спрагу та сечовипускання, гіперактивність, порушення серцевого ритму, тремтіння, судоми та навіть призвести до смерті. Зауважте, що темний шоколад є небезпечнішим, ніж молочний. У білому шоколаді міститься найнижчий рівень метилксантинів.

Цибуля

Хімічні речовини цибулі можуть викликати анемію, яка призводить до руйнування еритроцитів. Для токсичності необхідно лише 15–30 г/кг.

Часник

Часник вважається найбільш токсичним з усіх рослин сімейства лукових. Вживання часнику може серйозно пошкодити еритроцити.

Броколі

Броколі містить ізотіоціанати, які можуть бути шкідливими для домашніх тварин у дуже великих дозах. Хоча невеликі кількості броколі іноді можуть бути прийнятними.

Виноград та родзинки

Токсичність родзинок і винограду пов’язана з вмістом у них винної кислоти. Це найпоширеніша кислота в цих продуктах. Вони можуть призвести у собаки до пошкодження печінки та ниркової недостатності. Ознаки проявляються протягом 24 годин, часто раніше, вони включають млявість, тремор, слабкість і блювоту. Ниркова недостатність виникає протягом 72 годин після приймання.

Борошняні вироби

Випічка може містити ряд речовин, які можуть бути шкідливими для собак. Незалежно від того, це домашня випічка чи магазинна, ці продукти можуть містити: шоколад, ксиліт і кофеїн.

Алкоголь

Деяких собак приваблюють алкогольні напої, тому не залишайте алкогольні напої без нагляду. Алкогольні напої та харчові продукти, що містять алкоголь, можуть викликати блювоту, діарею, погіршення координації, пригнічення центральної нервової системи, тяжке дихання, тремор, аномальну кислотність крові, кому і навіть смерть. Ні в якому разі не можна давати вихованцеві алкоголь.

Собаки, досліджуючи світ, можуть легко підібрати якусь їжу. Деякі звичайні продукти корисні для людини, можуть бути небезпечними для собак. Важливо знати, що саме може стати смертельно небезпечним для вашого песика і тримати це якомога далі від нього. Будьте уважні до ознак отруєння їжею у собак і в разі підозри на отруєння негайно звертайтесь до ветеринара.

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