Продукти, які краще не купувати консервованими / © Associated Press

Реклама

Проте не всі продукти однаково добре переносять консервацію. Деякі з них втрачають не лише смакові якості, а й корисні властивості, а іноді — навіть можуть нашкодити здоров’ю. Видання Real Simple розповіло про продукти, які краще не купувати в банках.

Курятина: краще свіжа

Курка / © Credits

Хоча консервована курка містить білок і здається зручною для салатів чи сендвічів, вона проходить термічну стерилізацію — процес, який знищує корисні речовини та змінює текстуру м’яса. Крім того, у більшості таких консервів — високий вміст солі. Регулярне вживання солоних продуктів сприяє підвищенню тиску, затримці рідини та навантаженню на серце. Краще обрати охолоджене філе курки, приготувати його самостійно та насолоджуватись натуральним смаком.

Паста та каші з банки: зручно, але дуже не смачно

Ячмінь / © Credits

Консервовані спагеті, равіолі чи різні каші можуть врятувати ситуацію, коли часу на готування немає. Але у більшості випадків вони перенасичені цукром, консервантами та стабілізаторами смаку, а сама паста має надм’яку, іноді навіть клейку текстуру. Віддайте перевагу сухим продуктам, які можна зварити за 7–10 хв. Додайте улюблений соус і ваша вечеря буде кориснішою та смачнішою.

Реклама

Оливки у банці: смак, який втрачається

Оливки / © Associated Press

Оливки, особливо вже нарізані чи без кісточки, у консервованому вигляді часто мають м’яку, «переварену» текстуру через агресивний розсіл (суміш води, солі та оцту). Такий розсіл може зіпсувати смак і зробити оливки надто солоними. Краще вибирайте оливки у скляних банках або у вакуумній упаковці, які обробляються менш агресивно, зберігають щільність та більше смаку.

Квашена капуста: живі бактерії — тільки у сирому вигляді

Квашена капуска / © Credits

Справжня квашена капуста — це ферментований продукт, багатий на пробіотики, які підтримують здорову мікрофлору кишківника. Але термічне оброблення, яке проходить капуста під час консервування, вбиває ці «живі» бактерії, знижує її користь майже до нуля. Замість цього оберіть капусту у скляних банках (не пастеризовану) чи приготуйте самостійно. Домашня квашена капуста — це просто, бюджетно та надзвичайно корисно.

Тунець: нечастий гість на столі

Тунець / © Credits

Тунець — цінне джерело Омега-3 жирів і білка, але, наприклад, альбакор (білий тунець) має вищий вміст ртуті, ніж інші види. Надмірне споживання цього металу може призвести до неврологічних порушень. Дієтологи радять обмежити саме його споживання до 1–2 порцій на тиждень. Замість альбаку обирайте тунець інших сортів — вони мають нижчий вміст ртуті та так дуже корисні для вашого здоровʼя.

Консервовані фрукти: більше сиропу, ніж вітамінів

Фрукти / © Credits

Фруктові мікси з банок — це зручно, але не завжди вигідно. Наприклад консервовані груші, яблука, абрикоси, цитрусові та ягоди часто дорожчі за заморожені чи свіжі. До того ж більшість таких консервів плавають у солодкому сиропі з додаванням цукру чи глюкозо-фруктозного сиропу, а це сприяє стрибкам рівня глюкози у крові. Замість цього заморожені фрукти — чудова альтернатива, особливо для смузі, випічки чи сніданків.

Реклама

Овочі: не кожна консерва вигідна та безпечна

Овочі / © Credits

Деякі овочі у консервованому вигляді не лише втрачають структуру та смак, а й можуть бути потенційно небезпечними. Наприклад, гриби, шпинат, буряк, капуста кале, гарбуз або брюссельська капуста у банках можуть містити спори ботулізму, особливо якщо продукт неправильно зберігався. Також деякі консервовані овочі дорожчі за свіжі — особливо у сезон. Купуйте їх на ринку чи замороженими, адже вони часто заморожуються одразу після збирання та зберігають поживні речовини.

Консерви — це зручно, але зручність не завжди дорівнює якості. Уважно читайте склад, перевіряйте вміст натрію та уникайте частого вживання продуктів, які втратили свої цінні властивості через консервацію. Пам’ятайте: іноді краще витратити 10 хв на приготування, ніж потім витрачати час і ресурси на відновлення здоров’я.