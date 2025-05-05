Продукти, які завжди треба купувати свіжими та незамороженими / © Credits

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Заморожені овочі та фрукти зазвичай збирають на піку стиглості та швидко заморожують, завдяки чому вони не поступаються свіжим за вмістом вітамінів. Але попри всі переваги «морозилки», деякі продукти краще вживати тільки у свіжому вигляді.

Експерти видання Real Simple разом із фахівцями в галузі харчування наголошують: є певні продукти, які втрачають текстуру, смак і навіть цінні властивості після заморожування. Іноді купівля замороженого варіанту — це компроміс, а не повноцінна заміна. Отже, які продукти краще купувати свіжими — не лише заради смаку, а й для вашого бюджету й здоров’я.

Млинці, вафлі та французькі тости

Сніданок із морозилки — звучить як мрія, особливо у будні, коли часу обмаль. Але страва з тіста, яка пройшла заморожування, рідко зберігає ту саму текстуру. Млинці можуть бути жорсткими по краях, французькі тости — розмоклими. Навіть попри додаткове вершкове масло та сироп — смак не той. Натомість приготуйте ці страви заздалегідь самі — навіть із магазинної суміші, результат буде значно смачнішим.

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Порада: приготуйте домашні млинці у вихідні та зберігайте їх у холодильнику (не морозильнику) — вони збережуть текстуру до 3 днів.

Стейк

Заморожене м’ясо — не завжди дешевше, як думає багато хто. Його упаковка, транспортування та правильне зберігання коштують грошей. А головне — під час розморожування стейк втрачає вологу та частину смакових якостей. Свіжий стейк буде ніжнішим, соковитішим і смачнішим. Іноді навіть дешевшим — особливо, якщо купувати його акційно у м’ясному відділі.

Факт: свіжий стейк приготований одразу після покупки містить більше доступного білка та менше втрат під час термічної обробки.

Пісні білки: куряче філе та біла риба

М’ясо з меншим вмістом жиру гірше переносить заморожування. У жирі зберігається волога, яка допомагає підтримувати м’якість і текстуру під час заморожування. Куряче філе чи тріска, які довго лежали у морозильній камері, можуть вийти сухими, навіть якщо ви готували їх за ідеальним рецептом.

Порада: купуйте пісне м’ясо чи рибу у свіжому вигляді та готуйте одразу чи маринуйте заздалегідь, щоб зберегти вологу під час приготування.

Хліб та хлібобулочні вироби

Часникові булочки, хлібні палички чи пиріжки з морозилки — рятують у крайніх випадках, але якщо хочете ресторанний смак — обирайте свіжу випічку. Заморожування змінює структуру крохмалю та хліб стає сухим або надто твердим. Навіть підігрітий у духовці, він не зрівняється зі щойно спеченим батоном із пекарні.

Альтернатива: купіть хліб у пекарні та зберігайте його у полотняному мішечку чи спеціальній хлібниці — так він довше залишиться м’яким.

Свіжі трави

Так, у морозилці можна знайти подрібнений базилік або імбир у формі кубиків. Але якщо ви прагнете вишуканого смаку та аромату — тільки свіжі трави. Заморожені варіанти містять багато вологи, а це може зробити страву рідкуватою чи менш ароматною. Особливо це стосується зелені, яку додають наприкінці приготування.

Факт: свіжий базилік, петрушка чи кінза містять у 2–3 рази більше ефірних олій, ніж заморожені чи сушені аналоги.

Деякі фрукти

У більшості випадків заморожені ягоди та фрукти — корисні, доступні та зручні. Але не завжди дешевші. Наприклад, заморожена полуниця, манго, черешня чи чорниця часто дорожчі за свіжі — особливо у сезон. Також після розморожування змінюється їхня структура і вони втрачають хрумкість.

Порада: влітку купуйте сезонні фрукти гуртом, готуйте з них варення, пюре чи заморожуйте самостійно — це вигідніше та корисніше.

Деякі овочі

Заморожені овочі — чудова опція для супів і гарнірів. Але не всі однаково добре переносять холод. Наприклад, спаржа, броколі чи солодка кукурудза в замороженому вигляді часто втрачають колір, хрумкість і частину смаку. Ці овочі у сезон вигідніше купувати свіжими.

Факт: спаржа та броколі втрачають до 40% вітаміну С під час заморожування та зберігання більше ніж 3 місяці.

Заморожені продукти — це не ворог. Але деякі категорії варто обирати свіжими, щоб насолоджуватися справжнім смаком і якістю. Якщо ви хочете отримати максимум від страви надайте перевагу свіжості.