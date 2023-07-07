Пропускати не можна: 5 важливих садових справ, які обов'язкові влітку

Влітку робота в саду ніколи не закінчується. Тому щоб краще організувати свій час і досягти гарних результатів, варто визначитися із пріоритетними завданнями, нехтувати якими не можна.

Є кілька видів садових робіт, які потрібно робити регулярно, якщо ви хочете пишного цвітіння в саду та гарного врожаю на грядках.

Експерт із садівництва поділився з Еxpress.co.uk п'ятьма завданнями, які обов'язково потрібно виконати влітку.

Поливання

В літню спеку поливання – одне з найважливіших завдань. Але водночас важливо уникати надмірного поливання за один раз, оскільки ґрунт може не витримати його після тривалого посушливого періоду. Воно має бути глибоким і ретельним. А також за можливості регулярним.

Якщо у вас немає автоматичного зрошування, вам варто розглянути інші надійні способи зволоження рослин без регулярного поливання.

Обрізання

Обрізаючи рослини влітку, садівники можуть побачити результат одразу. Тому для декоративного обрізання літо – найкращий період. Крім того, воно сприятиме збільшенню врожаю фруктових дерев і кущів.

Обрізання – важлива робота, яку кожен садівник повинен виконувати на регулярній основі, але його важливість зростає після посухи. Важливо уникати сильного обрізання, поки рослини повністю не відновляться. Обрізаючи будь-які мертві або пошкоджені гілки з дерев і чагарників, а також мертві пагони на рослинах, ви стимулюєте нове, здорове зростання.

Кондиціювання ґрунту

Майже неминуче, що ґрунт за сухої погоди ущільнюватиметься, особливо без поливання. Отже, садівникам настійно рекомендується розпушувати його за допомогою садових вил або аератора, щоб повітря й вода могли проникнути в землю.

Додавання органічних матеріалів, як-от компост або гній, може допомогти покращити стан ґрунту, оскільки він повільно відновлює поживні речовини.

Мульчування

Ще один простий і природний спосіб догляду за садом після спекотної літньої погоди – почати мульчування. Цей процес вимагає від садівників нанесення шару органічної мульчі (наприклад, деревної стружки, соломи або подрібненого листя) навколо рослин.

Це допоможе вашому ґрунту зберегти вологість, зменшити зростання бур'янів і відрегулювати його температуру, допомагаючи саду у спекотний період.

Боротьба зі шкідниками та хворобами

Спроба зберегти рослини живими під час посушливого періоду – досить складне завдання, але рослини, які постраждали від посухи, також сприйнятливіші до шкідників і хвороб.

Дуже важливо стежити за будь-якими ознаками зараження чи хвороб, як-то в'янення та знебарвлення – це важливо, перш ніж вживати відповідних заходів для боротьби з ними.

Поливання рослин, забезпечення достатньої кількості поживних речовин у ґрунті та достатньої кількості сонячного світла – типові способи вирішення таких проблем.

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