Прості хитрики, як повернути відчуття затишку вашому дому / © Associated Press

Реклама

Дім — це набагато більше, ніж просто місце для сну чи роботи. Саме тут ми відновлюємо сили, шукаємо спокій після напруженого дня та створюємо власний світ, захищений від зовнішнього шуму.

Однак навіть найкрасивіший інтер’єр з часом стає звичним. Те, що колись здавалося стильним і сучасним, починає мати буденний вигляд. Улюблені меблі перестають привертати увагу, а кімнати більше не дарують того відчуття комфорту, яке було на початку, про це розповіло видання Woman&Home.

Хороша новина полягає в тому, що для оновлення атмосфери зовсім не обов’язково витрачати значні суми на ремонт чи повну заміну меблів. Ось перевірені способи, які допоможуть поглянути на свій дім по-новому.

Реклама

Оновлення текстилю

Іноді найбільші зміни починаються з найдрібніших деталей. Пласкі подушки, зношені пледи, постільна білизна, яка втратила форму, чи текстиль із давно неактуальними принтами можуть непомітно робити інтер’єр нудним і «втомленим».

Дизайнери радять почати з декоративних подушок, нових пледів або свіжого комплекту постільної білизни. Особливо актуально у теплу пору року замінити важкі зимові тканини на легкі та повітряні матеріали.

У тренді — теплі нейтральні відтінки, природні зелені кольори, ніжні блакитні акценти та земляні теракотові тони. Навіть нові штори чи інша тканина для узголів’я ліжка можуть кардинально змінити сприйняття кімнати.

Перестановка меблів

Іноді для оновлення простору не потрібно купувати нічого нового. Проста перестановка меблів здатна повністю змінити атмосферу кімнати, покращити її функціональність та наповнити простір світлом.

Реклама

Почніть із визначення головного акценту приміщення, це може бути камін, велике вікно, картина чи ефектний предмет меблів. Після цього спробуйте побудувати композицію навколо нього.

Не варто боятися відсувати меблі від стін, такий хитрик робить простір затишнішим і візуально продуманішим.

Нове життя для кухні

Кухня часто є серцем дому, тому саме тут найсильніше відчуваються зміни. Якщо повний ремонт не входить у плани, можна оновити лише фасади кухонних шаф або замінити фурнітуру. Нові ручки, інший колір дверцят або матове покриття замість глянцю здатні повністю змінити враження від приміщення.

Ще одна актуальна ідея — оновити кухонний фартух. Саме ця зона дозволяє додати кольору, текстури чи візерунків без перевантаження інтер’єру.

Реклама

Масштабне розмотлошення

Безлад впливає не лише на зовнішній вигляд житла, а й на емоційний стан його мешканців. Захаращення часто виникає через відкладені рішення, почуття провини чи звичку зберігати речі «про всяк випадок».

Перегляньте все, чим давно не користуєтеся. Подаруйте, продайте, віддайте на благодійність або переробіть речі, які більше не приносять радості. Чим менше зайвого у домі, тим більше простору для спокою та легкості.

Колірна гама

Колір має величезний вплив на наші емоції. Тож перш ніж обирати нову фарбу для стін, варто поставити собі запитання, який настрій ви хочете створити: затишний, покійний, наснажливий чи теплий.

Після цього можна сформувати палітру з трьох-п’яти відтінків і використовувати її у різних елементах інтер’єру. Навіть один пофарбований акцентний простір або оновлена стіна можуть кардинально змінити атмосферу кімнати.

Реклама

Освітлення

Освітлення — один із найнедооціненіших інструментів в інтер’єрі. Одна люстра у центрі кімнати рідко створює затишок. Натомість поєднання настільних ламп, бра, торшерів і декоративного підсвічування додає глибини та тепла.

Особливу увагу варто звернути на температуру світла. Теплі лампи створюють комфортнішу атмосферу у спальнях, вітальнях і їдальнях, тоді як холодне світло часто робить простір менш затишним.

Природне світло

Чим більше денного світла потрапляє до оселі, тим просторішою та комфортнішою вона здається. Якщо у кімнаті темно, зверніть увагу на оформлення вікон. Щільні темні штори можуть блокувати значну частину природного освітлення навіть у відкритому стані.

Легкі тканини, світлі ролети та жалюзі допоможуть наповнити кімнату сонячним світлом і зберегти приватність. Особливо добре працюють світлі відтінки та натуральні текстури, які додатково відбивають світло та роблять простір повітрянішим.

Реклама

Дрібниці

Саме деталі створюють характер дому. Нова картина, стильні підсвічники, ароматичні свічки чи комплект якісної постільної білизни можуть принести не менше задоволення, ніж дорогі закупи.

Дизайнери також радять звернути увагу на пропорції текстилю. Наприклад, ковдра більшого розміру, ніж саме ліжко, створює той самий розкішний ефект, який асоціюється з хорошими готелями. Ще один цікавий хитрик — заміна коротких масивних ніжок меблів на витонченіші, це додає простору легкості та візуально збільшує кімнату.

Генеральне прибирання

Іноді найкраще оновлення для дому — не нові покупки, а чистота. Прибирання допомагає буквально побачити житло іншими очима. Килими, м’які меблі, міжплиткові шви, важкодоступні кути та місця під меблями часто накопичують пил і сторонні запахи, які впливають на загальне відчуття від простору. Тож навіть один день ретельного прибирання може повернути оселі свіжість і комфорт.

Закохатися у власний дім вдруге набагато простіше, ніж здається. І для цього зовсім не потрібен дорогий ремонт чи кардинальні зміни. Адже справжній затишок народжується не з модних трендів, а з відчуття, що саме тут вам добре, спокійно та по-справжньому комфортно.

Реклама

Новини партнерів