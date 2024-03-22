Прості лайфгаки для ефективного прибирання: від накипу до блиску

Люди завжди шукають способи спростити щоденне прибирання у квартирі. Блогер Армен Адамян поділився у своєму Instagram корисні лайфгаки, які допомагають легко та ефективно боротися з різними побутовими проблемами.

Очищення електричної плити

Для того, щоб очистити електричну плиту, варто використовувати комбінацію харчової соди та лимонного соку, яка дозволяє легко видалити забруднення та забезпечити блискучу чистоту. Спершу розсипте соду рівномірно на поверхню плити. Вижміть лимонний сік і покрийте ним шар соди. Під час контакту соди з лимонним соком відбудеться реакція, яка допоможе видалити забруднення та плями. Після цього ви можете використовувати сам лимон, щоб пройтися по поверхні плити та докладно очистити її. Ви побачите, що ваша електрична плита буде сяяти чистотою.

Видалення накипу на лійці для душу

Щоб видалити накип на лійці для душу спершу помістіть шматочок лимона в пакет і додайте оцет. Після цього закріпіть цей пакет навколо лійки для душу, наприклад, за допомогою резинки або стрічки, щоб він добре прилягав до поверхні. Залиште протягом однієї години.

Видалення пом'ятин з одягу

Простий спосіб виправити пом'яті речі - покласти їх у сушильну машину з кубиком льоду на кілька хвилин.

Очищення і блиск нержавіючої сталі

Половину лайма потрібно посипати содою і протерти нержавіючу сталь, щоб вона сяяла як нова.

Чистка стоків

Просто висипте соду в стік та залийте оцтом. Зачекайте 5 хвилин та вилийте гарячу воду в дірку стоку.

Видалення плям на дерев'яних дошках

Щоб видалити плями на дерев'яній обробільній дошці, спочатку розсипте сіль на забруднену ділянку. Потім візьміть половинку лимона і використовуйте її для протирання. Лимонна кислота разом зі сіллю проникає в пори дерева та видаляє плями, а також покращує вигляд дерев'яної поверхні. Після цього ваша дерев'яна дошка буде сяяти чистотою та виглядатиме як нова.

Очищення дзеркал

Щоб видалити плями на дзеркалі, занурте пакетик чаю у гарячу воду на декілька хвилин. Після того, як чай встигне настоятися, вийміть пакетик і дайте йому трошки охолонути, щоб він не був занадто гарячим. Використовуйте його для протирання брудного дзеркала. Натерта поверхня чайним пакетиком допоможе видалити плями та відблиски.

Видалення водяних кілець на столі

Щоб видалити водяні кільця на столі, покладіть шматок чистої серветки на місце з кільцями. Увімкніть праску та пройдіться нею по поверхні столу через серветку. Тепло від праски допоможе випарувати воду, що утворила кільця, і поглине її вологу. Після цього процесу ваш стіл буде виглядати як новий, а водяні кільця зникнуть.

Чистка посуду

Щоб очистити каструлі і сковорідки, додайте соди, лимонного соку та оцту в ємність. Доведіть суміш до кипіння, а потім вимкніть вогонь і дайте їй стояти протягом декількох хвилин. Суміш лимона, соди та оцту підійде для чищення каструль та сковорідок та допомагають зберегти їхню чистоту та довговічність.

Ці прості лайфгаки допоможуть кожному господарю зробити щоденне прибирання простішим та ефективнішим.

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