Простір над кухонними шафами — стильні ідеї, як перетворити «незручну зону» на дизайнерську родзинку
Між верхніми кухонними шафами та стелею часто залишається вузький проміжок — ніби випадковий, ніби зайвий. Але саме цей простір дизайнери називають прихованим резервом стилю. Він може додати кухні характеру, тепла та навіть функціональності, якщо знати, як його використати.
Кухня давно перестала бути лише місцем для приготування їжі, сьогодні це серце дому, простір для спілкування та естетичного задоволення. І те, що раніше вважалося дизайнерською помилкою чи «порожнечею», тепер стає полотном для творчості.
Простір над кухонними шафами — саме з таких. Він не впадає в око, але здатен кардинально змінити відчуття інтер’єру, наприклад, зробити його завершеним, затишним або, навпаки, драматично стильним, про це розповіло видання Martha Stewart
Колекція з характером
Один із найелегантніших хитриків — виставити продуману добірку предметів. Кераміка, глиняні вази, дерев’яні дошки, плетені кошики або артоб’єкти створюють відчуття тепла та життя. Дизайнери радять:
поєднувати різні висоти та форми;
триматися єдиної колірної гами;
уникати випадковості — усе має мати свідомо підібраний вигляд.
Це працює як візуальна історія вашої кухні.
Запаси
Так, цей простір може бути й практичним. Його зручно використовувати для зберігання запасів, наприклад, круп, борошна чи макаронів. Головні правила:
обирайте герметичні скляні банки;
використовуйте однакові місткості чи навмисно різні, але в одному стилі;
маркуйте кришки чи передню частину банок.
Порядок тут — ключовий, інакше ефект буде протилежним.
Продовження фартуха
Один із найефектніших дизайнерських хитриків — подовжити кухонний фартух вище шаф. Плитка, дерев’яні панелі, шпалери чи декоративні дошки створюють цілісний образ і візуально «підтягують» кухню догори. Цей варіант особливо добре працює у сучасних та мінімалістичних інтер’єрах.
Текстиль і артелементи
Для тих, хто любить нестандартні рішення, підійдуть гобелени, текстильні панно чи декоративні ланцюги. Вони додають руху, фактури та несподіваного акценту.
Важливо, щоб кольори чи матеріали перегукувалися з фасадами шаф або іншими елементами кухні.
М’яке підсвічування
Світло здатне змінити все. Тепле LED-підсвічування над шафами створює атмосферу затишку, особливо ввечері. Рекомендації:
використовуйте димер для регулювання яскравості;
ховайте проводку, щоб вигляд був чистим і дорогим.
Це рішення миттєво робить кухню «інстаграмною».
Зелень
Рослини оживляють будь-який простір. Для зони над шафами найкраще підходять невибагливі рослини чи якісні штучні варіанти з реалістичною текстурою. Головне — не економити на якості, адже доглядати чи часто чистити цю зону не дуже зручно.
Сезонний декор
Цей простір ідеально підходить для сезонних трансформацій:
взимку — мініялинки та тепле світло;
навесні — квіти та пастель;
влітку — плетені аксесуари та скло;
восени — ліхтарі, гарбузи та теплі відтінки.
Варто обмежуватися кількома предметами, щоб уникнути візуального хаосу.
Фальш-надбудова шаф
Якщо декор — не ваше, можна повністю закрити простір фальш-панелями та зімітувати продовження шаф до стелі. Це створює враження вбудованої кухні та має дуже сучасний вигляд.
Найкраще фарбувати такі панелі у колір фасадів і завершувати конструкцію карнизом.
Дерев’яні балки
Для просторих кухонь ідеальним акцентом стають дерев’яні балки. Вони додають архітектурної глибини, тепла та відчуття автентичності. Особливо цінуються балки з переробленого дерева — з тріщинами, фактурою, історією.
Простір над кухонними шафами — це не проблема, а можливість. Він може стати стильним акцентом, функціональним сховищем або тихим фоном, що робить кухню візуально завершеною.
Головне правило — усвідомлений вибір. Коли рішення продумане, навіть кілька сантиметрів між шафами та стелею здатні змінити весь інтер’єр.