Простір над кухонними шафами - стильні ідеї, як перетворити «незручну зону» на дизайнерську родзинку / © Associated Press

Кухня давно перестала бути лише місцем для приготування їжі, сьогодні це серце дому, простір для спілкування та естетичного задоволення. І те, що раніше вважалося дизайнерською помилкою чи «порожнечею», тепер стає полотном для творчості.

Простір над кухонними шафами — саме з таких. Він не впадає в око, але здатен кардинально змінити відчуття інтер’єру, наприклад, зробити його завершеним, затишним або, навпаки, драматично стильним, про це розповіло видання Martha Stewart

Колекція з характером

Один із найелегантніших хитриків — виставити продуману добірку предметів. Кераміка, глиняні вази, дерев’яні дошки, плетені кошики або артоб’єкти створюють відчуття тепла та життя. Дизайнери радять:

поєднувати різні висоти та форми;

триматися єдиної колірної гами;

уникати випадковості — усе має мати свідомо підібраний вигляд.

Це працює як візуальна історія вашої кухні.

Запаси

Так, цей простір може бути й практичним. Його зручно використовувати для зберігання запасів, наприклад, круп, борошна чи макаронів. Головні правила:

обирайте герметичні скляні банки;

використовуйте однакові місткості чи навмисно різні, але в одному стилі;

маркуйте кришки чи передню частину банок.

Порядок тут — ключовий, інакше ефект буде протилежним.

Продовження фартуха

Один із найефектніших дизайнерських хитриків — подовжити кухонний фартух вище шаф. Плитка, дерев’яні панелі, шпалери чи декоративні дошки створюють цілісний образ і візуально «підтягують» кухню догори. Цей варіант особливо добре працює у сучасних та мінімалістичних інтер’єрах.

Текстиль і артелементи

Для тих, хто любить нестандартні рішення, підійдуть гобелени, текстильні панно чи декоративні ланцюги. Вони додають руху, фактури та несподіваного акценту.

Важливо, щоб кольори чи матеріали перегукувалися з фасадами шаф або іншими елементами кухні.

М’яке підсвічування

Світло здатне змінити все. Тепле LED-підсвічування над шафами створює атмосферу затишку, особливо ввечері. Рекомендації:

використовуйте димер для регулювання яскравості;

ховайте проводку, щоб вигляд був чистим і дорогим.

Це рішення миттєво робить кухню «інстаграмною».

Зелень

Рослини оживляють будь-який простір. Для зони над шафами найкраще підходять невибагливі рослини чи якісні штучні варіанти з реалістичною текстурою. Головне — не економити на якості, адже доглядати чи часто чистити цю зону не дуже зручно.

Сезонний декор

Цей простір ідеально підходить для сезонних трансформацій:

взимку — мініялинки та тепле світло;

навесні — квіти та пастель;

влітку — плетені аксесуари та скло;

восени — ліхтарі, гарбузи та теплі відтінки.

Варто обмежуватися кількома предметами, щоб уникнути візуального хаосу.

Фальш-надбудова шаф

Якщо декор — не ваше, можна повністю закрити простір фальш-панелями та зімітувати продовження шаф до стелі. Це створює враження вбудованої кухні та має дуже сучасний вигляд.

Найкраще фарбувати такі панелі у колір фасадів і завершувати конструкцію карнизом.

Дерев’яні балки

Для просторих кухонь ідеальним акцентом стають дерев’яні балки. Вони додають архітектурної глибини, тепла та відчуття автентичності. Особливо цінуються балки з переробленого дерева — з тріщинами, фактурою, історією.

Простір над кухонними шафами — це не проблема, а можливість. Він може стати стильним акцентом, функціональним сховищем або тихим фоном, що робить кухню візуально завершеною.

Головне правило — усвідомлений вибір. Коли рішення продумане, навіть кілька сантиметрів між шафами та стелею здатні змінити весь інтер’єр.