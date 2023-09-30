Простий лайфгак: як скласти футболки, щоб вони не пом'ялися

Футболки в такому вигляді можна скласти до комоду або шафи і вони будуть мати чудовий вигляд.
Блогерка Наташа Свінглер, у якої 4,9 мільйона підписників, поділилася з ними черговим лайфгаком і показала, як скласти футболки швидко і так, щоб потім вони не мали зім'ятий вигляд.
У ролику вона показує, як це робить сама, а у підписі до відео пише, що так можна складати і топи з довгими рукавами.
Раніше Наташа також знімала відео та показувала, як правильно складати штани, футболки та навіть труси. Це стосувалося чоловічих речей, але можна у такий же спосіб складати і жіночі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як укласти чубок, щоб він мав ідеальний вигляд і не розпадався на пасмо.
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