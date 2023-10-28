Простий лайфгак: як упакувати подарунок у папір без скотчу

Блогерка Наташа Свінглер, у якої 5 мільйонів підписників у Instagram показала черговий лайфгак.

Незабаром будуть різдвяні та новорічні свята, а значить упаковка подарунків – питання дуже актуальне.

Багато хто з вас, напевно, намагався упаковувати подарунки самостійно, щоб заощадити гроші та час. Зазвичай для цього потрібний подарунковий папір та скотч. Але Наталя показує простий спосіб, як це зробити без скотчу.

Цей метод потребує більше паперу, ніж зазвичай. Але зовсім не потребує якихось додаткових елементів. Тільки спритність ваших рук і це відео.

Нагадаємо, раніше блогерка ділилася порадою, як зробити гарний подарунковий конверт із паперу.

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